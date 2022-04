OL Mercato : Aulas ouvre la porte à un gros départ en défense

Publié par Ange A. le 01 avril 2022 à 08:22

Jean-Michel Aulas a fait le point sur la situation de Jason Denayer à l’ OL. Le contrat du défenseur central lyonnais expire cet été.

La mise au point d’Aulas sur le cas Denayer

L’Olympique Lyonnais a accueilli un nouveau renfort en attaque ce jeudi. L’ OL a officialisé la signature de Tetê en provenance du Shakhtar Donetsk. L’ailier brésilien s’est engagé avec Lyon pour le reste de la saison. Son recrutement s’inscrit dans le cadre de la fenêtre spéciale des transferts ouverte par la FIFA pour les joueurs touchés par le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine. Durant la présentation de son nouvel attaquant, Jean-Michel Aulas a évoqué d’autres dossiers liés au mercato de Lyon. Le président lyonnais s’est notamment penché sur le cas de Jason Denayer. Le défenseur central est en fin de contrat et n’a toujours pas rempilé. Le patron des Gones ne semble pas faire de la prolongation du Belge une priorité contrairement à celle de ses pépites Caqueret et Cherki.

« Jason Denayer a été blessé pendant longtemps. Je l’ai eu personnellement. Il n’y a pas de sujet avec Peter Bosz. C’est un très bon défenseur central. Si on peut le garder, on le gardera », a indiqué le président lyonnais devant la presse.

La succession de Denayer déjà ouverte à l’ OL ?

Alors que le départ Jason Denayer reste possible, l’Olympique Lyonnais entend assurer ses arrières. L’Équipe assure que l’ OL pourrait piocher en Premier League pour remplacer son défenseur international belge. Le journal national dévoile un intérêt de Lyon pour Issa Diop. Âgé de 25 ans, cet espoir tricolore évolue depuis 2018 à West Ham United. Le défenseur central passé par Toulouse n’est qu’un simple remplaçant chez les Hammers. Il ne lui restera qu’une seule année de contrat au terme de cette campagne. Sa valeur marchande a chuté à 12 millions d’euros. Il avait été transféré du Téfécé contre 25 millions en 2018.