PSG Mercato : Une ancienne gloire mondiale tranche pour Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2022 à 13:22

Après la nouvelle désillusion du PSG en Ligue des Champions, la tête de Nasser Al-Khelaïfi est réclamée. Une ancienne gloire mondiale a donné son avis.

PSG Mercato : Rummenigge prend position pour l’avenir de Nasser Al-Khelaïfi

Une nouvelle fois sorti prématurément de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est raillé de partout. Pour beaucoup d’observateurs, le profond bouleversement annoncé dans l’effectif et l’organigramme du club de la capitale devrait commencer par son président Nasser Al-Khelaïfi. Après plus de dix ans passés à la tête du Paris SG, l’ancien joueur professionnel de tennis n’est toujours pas parvenu à soulever la première Ligue des Champions tant attendue par le peuple parisien.

Un échec pour ses détracteurs qui estiment qu’il symbolise à lui tout seul la poisse continentale des Rouge et Bleu. Souvent très acerbe envers le club francilien, l’ancien président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a pourtant tenu à apporter son soutien à Al-Khelaïfi à la faveur d’une interview accordée au journal L’Équipe. Pour lui, ce serait une énorme erreur de virer l’homme d’affaires qatari de la présidence d’un Paris SG, un club qu’il a positionné dans le gotha des cadors européens.

« Est-ce qu’Al-Khelaïfi doit quitter son poste ? En aucun cas. Où était le PSG avant Nasser ? Un club qu’il fallait chercher longtemps avant de le trouver sur la carte européenne. Lorsque le Qatar l’a repris, Paris accusait de gros soucis économiques. Depuis, il attire les plus grandes stars de la planète et il est parmi les six meilleurs au classement de l’UEFA », a rappelé l’ancienne gloire du football allemand et mondial. Poursuivant, Rummenigge a livré quelques conseils aux dirigeants parisiens pour la coupe aux grandes oreilles.

Rummenigge donne un conseil à Al-Khelaïfi

Double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich (1975, 1976) et membre de la direction bavaroise, qui a conduit le club allemand au sommet de l’Europe à trois reprises dans cette compétition (2001, 2013 et 2020), Karl-Heinz Rummenigge conseille la patience au Paris Saint-Germain.

« Si j’ai un conseil à donner à Nasser, c’est : "sois patient". Le PSG dispose d’un effectif exceptionnel, mais il n’a aucune patience. Il faut que le PSG comprenne qu’il est tout simplement impossible de gagner la C1, du jour au lendemain, peu importent les investissements consentis », a indiqué le double Ballon d’Or (1980, 1981). L’ancien dirigeant du Champion de Bundesliga pense également qu’il faut absolument « inclure l’entraîneur dans les décisions stratégiques tout en développant une philosophie de jeu […] Le président, le directeur sportif et l’entraîneur doivent être ensemble dans ce projet ».