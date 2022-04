PSG Mercato : Pochettino vers un énorme camouflet cet été

Publié par Ange A. le 02 avril 2022 à 07:22

Annoncé en Premier League en cas de départ du PSG cet été, Mauricio Pochettino voit davantage son retour en Angleterre se compromettre.

Du nouveau sur la piste United pour Pochettino

Malgré son ambitieux recrutement, le Paris Saint-Germain ne soulèvera qu’un trophée cette année. Le club de la capitale devra se contenter d’un sacre en Ligue 1 Uber Eats. Le PSG s’est fait sortir dès les huitièmes de finale de la Coupe de France par l’OGC Nice. En Ligue des champions, les hommes de Mauricio Pochettino ont galvaudé leur avance contre le Real Madrid. Ils ont été éliminés dès les huitièmes par la bande à Karim Benzema. Déjà critiqué pour ses choix et ses plans de jeu, le technicien argentin se retrouve sur le banc des accusés. Sauf surprise, l’ancien coach des Spurs devrait quitter Paris. Son nom revient avec insistance du côté de Manchester United. Mais aux dernières nouvelles, l’entraîneur parisien n’aurait plus la cote à Old Trafford.

Une autre priorité pour les Reds Devils

The Telegraph révèle en effet que Manchester United tient un nouveau favori pour la succession de Ralf Rangnick. Le technicien allemand ne sera pas conservé à l’issue de la saison. Il devrait rejoindre le staff mancunien pour trouver un nouvel entraîneur aux Reds Devils. D’après la publication anglaise, c’est Erik Ten Hag qui a de grandes chances de débarquer sur le banc à Old Trafford. Le coach de l’Ajax Amsterdam aurait notamment convaincu les dirigeants mancuniens durant son entretien.

La source révèle également que le club néerlandais ne demandera pas une grosse indemnité en cas de départ de son entraîneur. Un autre facteur qui jouerait notamment en faveur du technicien hollandais. Annoncé à Manchester depuis plusieurs mois, Mauricio Pochettino devrat au final se retrouver libre cet été. Son départ du PSG semble inéluctable. Les dirigeants qataris pour introniser Zinedine Zidane à sa place.