PSG Mercato : Coup de théâtre dans la succession de Pochettino ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2022 à 17:22

Sauf revirement, Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG à l’issue de la saison. Sa succession pourrait toutefois réserver des surprises à Paris.

Zidane finalement doublé par Conte pour l’après-Pochettino ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Selon plusieurs sources concordantes, le Qatar ferait de Zinedine Zidane son choix numéro 1 pour reprendre les rênes de l’équipe parisienne à la suite du technicien argentin. Mais ce samedi, la presse italienne assure que les décideurs du PSG pourraient finalement opter pour un tout autre choix, l’ancien coach du Real Madrid tardant à donner sa réponse pour le poste.

En effet, le journaliste Fabio Bergomi a confié à Calciomercato que l’actuel manager de Tottenham, Antonio Conte, serait en pole position pour débarquer au Paris Saint-Germain dans les mois à venir. « Il y aura un marché du football où nous verrons des entraîneurs comme Conte aller au PSG. J’ai téléphoné à certains contacts et l'un d'eux m'a dit que les négociations étaient très avancées. Ils le veulent, ils l'ont choisi parce qu'ils n'en peuvent plus », a expliqué le spécialiste mercato italien, totalement convaincu que l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzura serait désormais passé devant Zidane dans les plans des dirigeants parisiens pour la succession de Pochettino. Même si un club italien pourrait mettre à mal ce gros dossier.

PSG Mercato : La Roma disposée à contrarier le Paris SG pour Conte ?

Arrivé en novembre dernier en remplacement de Nuno Espírito Santo, Antonio Conte est contractuellement lié à Tottenham jusqu’au 30 juin 2023. Toutefois, l’ancien entraîneur de Chelsea refuserait de s’engager auprès de sa direction pour la saison prochaine, à en croire les informations du tabloïd britannique The Athletic. De quoi donner espoir au Paris Saint-Germain en vue de la succession de Mauricio Pochettino à l’issue de l’exercice en cours. Cependant, la publication anglaise précise que Nasser Al-Khelaïfi devrait se méfier de la Roma dans ce dossier.

D’autant que l’idée de prendre la place de José Mourinho et remporter un Scudetto avec le club romain enchanterait tout particulièrement Antonio Conte. The Athletic indique par ailleurs que Conte est une vieille piste du Paris SG et que si une occasion de le recruter se présentait cet été, le Qatar pourrait sortir le chéquier pour le convaincre avec la promesse de bâtir l’effectif dont il rêve afin de remporter la Ligue des Champions.

Affaire à suivre donc…