Stade Rennais Mercato : Une grosse opération prévue au SRFC ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2022 à 18:41

À deux mois de la fin de saison, les lignes bougent déjà au Stade Rennais. Le SRFC pourrait notamment boucler une grosse opération cet été.

Un cadre anglais veut frapper un gros coup au SRFC

Martin Terrier pourrait faire l’objet d’un énorme transfert lors du prochain mercato estival. Depuis son arrivée en juillet 2020 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 12 millions d’euros, l’attaquant du Stade Rennais a totalement pris du volume sous les ordres de Bruno Genesio. Auteur de 16 buts et 4 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans le deuxième meilleur buteur du championnat français de Ligue 1 derrière Wissam Ben Yedder de l’AS Monaco (17 buts) et devant Kylian Mbappé du PSG (15 réalisations).

Des performances qui attisent forcément des convoitises. Alors qu'ils cherchent à remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, qui est parti en janvier, ainsi qu'Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah, qui devraient partir à la fin de la saison, les dirigeants d’Arsenal seraient intéressés par le profil du numéro 7 du SRFC.

En effet, selon les informations du portail britannique Football London, alors que le Napoli réclamerait 80 millions d’euros pour Victor Osimhen, les Gunners feraient désormais de Martin Terrier l’une de leurs priorités estivales pour venir renforcer l’équipe de Mikel Arteta la saison prochaine. Le club londonien s’apprêterait même déjà à entrer en contact avec Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, afin de connaître ses conditions pour l’avant-centre formé à Lille.

Stade Rennais Mercato : Un gros chèque à venir pour Terrier ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Martin Terrier ne serait pas forcément sur le marché, mais une proposition d’un certain montant pourrait donner à réfléchir à la direction du Stade Rennais. Si le site spécialisé Transfermarkt l’estime à 16 millions d’euros, l’Observatoire du football (CIES) pense qu’un départ du natif d’Armentières pourrait rapporter entre 20 et 30 millions d’euros au SRFC. Accrédité d’un avenir chez les Bleus selon son entraîneur Bruno Genesio, Martin Terrier pourrait donc faire l’objet d’intenses négociations entre Florian Maurice et le board d’Arsenal dans les semaines à venir.

Affaire à suivre donc…