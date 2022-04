PSG Mercato : Mbappé, un coup d’éclat du Qatar confirmé au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2022 à 22:05

Fortement pressenti au Real Madrid, Kylian Mbappé termine la saison avec le PSG. Et le Qatar pourrait même surprendre tout le monde dans ce dossier.

Le Real Madrid finalement doublé dans le dossier Kylian Mbappé ?

Ce samedi, Fabrizio Romano a révélé que contrairement aux affirmations de la presse espagnole, Kylian Mbappé n’a encore rien signé avec le Real Madrid. Interrogé par l’ancienne gloire de Manchester United, Rio Ferdinand dans son podcast, le spécialiste mercato italien a notamment confirmé que l’accord évoqué entre l’attaquant du Paris Saint-Germain et Florentino Pérez n’existerait pas en réalité. Malgré un contrat expirant en juin prochain, l’international français de 23 ans reste concentré sur la fin de saison avec les Rouge et Bleu en attendant de rencontrer ses dirigeants pour les attendre sur le projet sportif et ses droits à l’image, avant de faire son choix.

D’ailleurs, le journaliste espagnol Cristobal Soria a fini par avouer sur le plateau de l’émission El Chiringuito qu’une arrivée de Mbappé au Real Madrid l’été prochain n’était pas aussi certaine que beaucoup le pensent en Espagne. « Je n’écarte pas la possibilité que Mbappé reste au PSG », a notamment lâché le journaliste sportif. Et le principal concerné ne cesse d’envoyer des signaux positifs dans ce sens.

PSG Mercato : Mbappé n’est pas pressé pour son avenir

Comme pour confirmer le retournement de situation possible, Kylian Mbappé se montre de plus en plus impliqué dans le projet du Paris Saint-Germain dans ces dernières semaines de la saison. Éliminé de la Ligue des Champions avec ses coéquipiers, le protégé de Mauricio Pochettino se montre régulièrement aux côtés des autres sections du club de la capitale afin de leur apporter son action. En atteste sa présence à Coubertin pour soutenir le PSG Handball, quatre jours seulement après le fiasco des Parisiens en terres madrilènes, lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Mercredi soir, l’enfant de Bondy était encore dans les tribunes du Parc des Princes pour pousser les féminines du Paris SG lors de leur qualification pour les demi-finales de la C1. Autant de signes qui démontrent que Mbappé est totalement investi avec les Rouge et Bleu. De quoi inquiéter Madrid et donner espoir à Paris pour la suite de sa carrière. Toutefois, Gianluca Di Marzio assure qu’il faudra patienter jusqu’à la fin de saison pour être fixé sur le choix du Champion du monde 2018.

« L'année dernière, toutes les nouvelles signatures ont été annoncées en juin. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour annoncer des transferts. Le plus important est que les clubs et les joueurs trouvent la bonne solution. Il est difficile pour les clubs d'annoncer des signatures comme celles-ci alors qu'il y a encore tant d'enjeux dans les ligues et les compétitions de coupe. Il est plus important pour les clubs de s'engager avec les joueurs qu'ils ont actuellement sous contrat et de jouer les matchs sur le terrain. Je pense qu'il faudra attendre au moins la fin de la saison », a expliqué le journaliste italien lors d’une interview avec Wett Freunde.

Affaire à suivre donc…