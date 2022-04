Barça Mercato : Lewandowski, le FC Barcelone prépare un plan d'enfer

Publié par Thomas le 04 avril 2022 à 12:59

Avec la piste Haaland qui se refroidit, le Barça aurait érigé Robert Lewandowski comme cible numéro 1 et préparerait une opération folle avec le Bayern.

Barça Mercato : Barcelone prévoit un échange dingue avec le Bayern

Le mercato estival s’annonce déjà historique. En plus des dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland, qui ne cessent d’agiter la planète foot, une autre superstar pourrait quitter son club cet été, Robert Lewandowski. Le serial buteur polonais souhaite s’offrir un nouveau défi à 33 ans et a récemment donné son feu vert au FC Barcelone, qui le piste depuis de longues semaines. Également sur les tablettes de Leonardo au PSG, l’attaquant bavarois aurait choisi de rejoindre la Liga à l’issue de la saison.

Il y a peu, le président du Barça, Joan Laporta, a rencontré les représentants de Lewandowski, dont l’agent israélien Pini Zahavi. Si rien n’est encore acté entre le Bayern Munich et les Catalans, ces derniers auraient établi un stratagème pour boucler l’opération cet été. Comme le dévoile le Daily Mirror ce lundi, le Barça chercherait à enrôler le joueur du Bayern via un échange avec un défenseur. Selon la source, les Blaugranas aimeraient proposer Sergiño Dest dans l’opération, afin de réduire drastiquement les coûts de transfert. Courtisé par le club allemand depuis l’été dernier, le latéral américain est poussé vers la sortie par Barcelone, lui qui a perdu son rang de titulaire au profit de Dani Alves.

Le FC Barcelone connaît le prix de Lewandowski

À un an de la fin de son contrat au Bayern Munich, Robert Lewandowski reste tout de même très cher pour le Barça qui, pour rappel, connaît une crise financière sans précédent. D’après le quotidien Sport, les dirigeants catalans devront débourser pas moins de 65 millions d’euros pour la star polonaise cet été. Si Joan Laporta et les siens ne peuvent pas se permettre de trop grosses dépenses ces prochains mois, tout sera mis en place pour réduire le coût de l’opération, un échange de joueur étant l’option la plus plausible. Dans le même temps, les Blaugranas travaillent sur d’autres options moins coûteuses, comme Alexandre Lacazette, en fin de contrat cet été.