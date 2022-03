OL Mercato : Lyon à la lutte avec le Barça pour un attaquant français

Publié par Thomas le 31 mars 2022 à 12:52

Désireux de renforcer son secteur offensif la saison prochaine, l' OL serait au cœur d'une bataille acharnée avec le Barça pour un international français.

OL Mercato : Le Barça à l’assaut d’Alexandre Lacazette

En fin de contrat dans quelques mois à Arsenal, Alexandre Lacazette devrait faire parler de lui lors du mercato estival. Toujours dans le flou sur une éventuelle prolongation, l’attaquant tricolore se dirige tout droit vers un départ gratuit de Londres où plusieurs écuries se bousculent pour le récupérer, dont l’Olympique Lyonnais, son ancien club. Auteur d’une saison décevante en Ligue 1, le club rhodanien va chercher à renforcer son secteur offensif ces prochains mois, notamment après le départ douloureux de Memphis Depay et le transfert avorté en janvier de Sardar Azmoun.

Un très joli coup se prépare donc à l’ OL cet été, d’autant que le joueur s’est récemment montré intéressé par un retour chez les Gones. Néanmoins, Jean-Michel Aulas devra faire face à la concurrence du Barça sur le dossier, qui se montre également très intéressé par le buteur d’Arsenal. Comme le révèle Sport ce jeudi, les Blaugranas chercheront à récupérer Alexandre Lacazette cet été en cas de départ libre des Gunners.

Si les catalans projettent depuis de longs mois de recruter un attaquant de classe mondiale comme Erling Haaland ou Robert Lewandowski, le club souhaite dans le même temps débusquer une doublure de haut niveau et peu coûteux. Un profil qui correspond parfaitement à l’ancien Lyonnais.

Avantage l'OL dans le dossier

D’après la source, l’Olympique Lyonnais serait l’écurie la plus proche pour récupérer Alexandre Lacazette à l’issue de la saison. Le joueur ne serait pas séduit par l’idée d’opérer comme doublure de luxe, même au Barça, et préférerait être au centre d'un projet sportif. À Lyon, le joueur de 30 ans se verrait remettre les clés de l’attaque et retrouverait un public et une ambiance moins hostiles qu’en Angleterre. Pour l’heure, difficile de déterminer l’avenir du Français, d’autant que Mikel Arteta pourrait également offrir une année supplémentaire à Lacazette ces prochains mois.