OM Mercato : L’aveu surprenant de Sampaoli sur son arrivée !

Publié par Timothée Jean le 04 avril 2022 à 13:29

Réputé pour son tempérament de feu, le coach Jorge Sampaoli a livré d’étonnantes confidences sur son arrivée à l’ OM en mars 2021.

OM Mercato : La révélation de Sampaoli avant de signer à Marseille

Sa nomination a fait couler beaucoup d'encre à Marseille. En mars 2021, l'Olympique de Marseille annonçait l'arrivée de Jorge Sampaoli à la tête de l'équipe première. L'ancien sélectionneur de l’équipe d’Argentine succédait ainsi à André Villas-Baos. Arrivé sur la Canebière, le technicien argentin a su jauger la Ligue 1 sur la fin de saison 2020/2021 avant de passer à la vitesse supérieure grâce à un mercato ambitieux. Son OM semble désormais bien rodé.

L’ OM occupe en effet une solide 2e place de Ligue 1 à huit journées de la fin de la saison et semble bien parti pour décrocher son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Mais si Jorge Sampaoli est finalement parvenu à imposer sa méthode, le coach argentin aurait pu prendre une autre destination. Sollicité par plusieurs clubs européens, l’homme de 62 ans assure qu’il n’avait d’yeux que pour Marseille. Il était donc hors de question pour lui de refuser l’offre marseillaise. « Quand l’OM m’a appelé, sincèrement, je suis venu pour cette ville. Je n’aurais pas quitté un endroit où je me sentais très bien pour entraîner une autre équipe française. Je dis toujours au président et au propriétaire, il faut être à la hauteur de Marseille », a-t-il confié au micro de Canal Football Club.

L’Olympique Marseille a besoin d’un titre

Présenté comme un entraîneur survolté, capable de dégoupiller à tout moment, Jorge Sampaoli démontre cette saison tout son savoir-faire sur le banc marseillais. Dauphin du PSG, avec quatre victoires successives, toutes compétitions confondues, l’ OM semble désormais rodé pour rivaliser et battre les grosses écuries du championnat, mais aussi sur la scène européenne. Le coach argentin espère en effet remporter un titre à Marseille, d'autant qu'il est toujours engagé en Ligue Europa Conférence. « Avec toute la passion et l’espoir qu’il y a ici, Marseille a besoin d’un titre puisque ça fait longtemps qu’il n’y en a pas eu. La ville exige cela », a-t-il rappelé. L’ OM, qui affrontera Paok Salonique en quart de finale de la Ligue Europa Conférence jeudi, espère aller le plus loin possible dans cette compétition.