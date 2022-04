OM Mercato : Dossier Veretout, la porte se ferme pour Longoria

Publié par Timothée Jean le 04 avril 2022 à 17:29

La direction de l’ OM envisage de s’attacher les services d’un milieu de terrain de l’AS Rome cet été. Mais les Romains ne l’entendent pas de cette oreille.

OM Mercato : L’AS Rome dément pour Jordan Veretout

Solide dauphin du PSG, l’Olympique de Marseille devrait perdre Boubacar Kamara à l’issue de la saison en cours. Jusqu’ici, le milieu de terrain refuse de prolonger son contrat expirant en juin prochain et semble proche de rejoindre un club plus huppé lors du prochain mercato. Face à une telle posture du joueur, la direction de l’ OM se penche désormais sur sa succession. Et pour le remplacer, les dirigeants marseillais ambitionnent d’attirer un ancien pensionnaire de Ligue 1, Jordan Veretout.

L’ancien joueur du FC Nantes traverse actuellement une situation délicate avec l’AS Rome. Relégué sur le banc de touche, il ne compte pas prolonger son contrat expirant en juin 2024 avec le club romain. L’international tricolore a déjà refusé une offre de prolongation de l’AS Rome, car dans le fond, il serait partisan à un départ. En plus d’entretenir une relation froide avec José Mourinho, le milieu de terrain est aussi au cœur d’une polémique, née d’une fête d’anniversaire organisée par sa femme alors qu’elle se savait positive au Covid-19.

Ce comportement a suscité le mécontentement des supporters, mais aussi la colère des dirigeants romains, qui ont sanctionné le joueur. Si bien que le divorce semble désormais consommé entre Jordan Veretout et la Roma. Mais le directeur sportif du club romain a rapidement démenti ces informations. « Il n’y a aucune rupture définitive avec Veretout », a déclaré Tiago Pinto, au micro de DAZN.

L'AS Rome espère conserver Jordan Veretout

Poursuivant, le dirigeant italien a fait savoir que son club souhaite conserver Jordan Veretout, même si son temps de jeu a considérablement baissé sous les ordres du Special One. « Il n’est pas disponible actuellement, mais nous souhaitons le récupérer le plus vite possible. Il a été un joueur important ces dernières années et nous attendons qu’il revienne pour améliorer l’équipe avec sa qualité et sa valeur ajoutée », a ajouté Tiago Pinto. Avec cette déclaration, nul doute que la direction de l’AS Rome ne se débarrassera pas de son milieu de terrain aussi facilement. Les dirigeants de l' OM sont donc prévenus.