ASSE Mercato : Un international tricolore drague encore Sainté

Publié par Ange A. le 05 avril 2022 à 06:05

Ancien sociétaire de Saint-Étienne, Rémy Cabella ne cache pas son attachement à l’ ASSE. Le milieu offensif est actuellement sans club.

La nouvelle sortie de Rémy Cabella sur l’ ASSE

Libéré de son contrat par les Russes de Krasnodar, Rémy Cabella a depuis effectué son retour en France. Mais jusqu’ici l’ancien milieu de l’AS Saint-Étienne n’a pas encore trouvé de nouveau point de chute. Alors que son nom est associé à l’ ASSE, le milieu tricolore aux 4 sélections a réitéré son attachement aux Verts. Il est marqué par son passage dans le Rhône. « De base les gens de Sainté, supporters ou pas ils ont une bonne mentalité. Ils ne sont pas méchants et ils sont trop gentils. C’est ce que j’ai aimé de mon passage à Saint-Étienne, les gens là-bas, ils ont du cœur », a-t-il lâché à Olivier Tallaron.

Un retour à Sainté déjà compromis pour Cabella

Battu Marseille, un autre ancien club de Rémy Cabella, l’AS Saint-Étienne reste dans la zone rouge. Menacés de relégation, les Verts peuvent compter sur le soutien de cet ancien du club. « Si je dois choisir entre Sainté qui se maintient en L1 et Marseille en Ligue des Champions ? Je dirais plus Sainté qui se maintient à choisir, Sainté en L2 je ne peux pas, comme si tu me proposais l'inverse, je te répondrais aussi Marseille en L1 », a ajouté le milieu de 32 ans.

Bien qu’attaché à l’ ASSE, Rémy Cabella n’est pas proche de revêtir la mythique tunique verte. Coordinateur sportif du club ligérien, Loïc Perrin a récemment fermé la porte à un retour de Cabella, du moins en cours de saison. Avec la situation en Ukraine, la FIFA a autorisé les clubs européens à recruter les joueurs touchés par le conflit. Recalé par son ancien club, le nom du meneur de jeu a également associé au RC Strasbourg. Mais le club alsacien ne devrait pas aller plus loin dans les négociations. Le RCSA a notamment été refroidi par le salaire mensuel de Cabella estimé à 350 000 euros.