ASSE Mercato : Une réponse officielle tombe pour Rémy Cabella

Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2022 à 16:28

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Krasnodor, Rémy Cabella est annoncé à l’ASSE. Le coordinateur sportif des Verts a évoqué le sujet.

Perrin sur Cabella : « Ce n'est pas quelque chose que l'on a envisagé »

Ancien milieu offensif de l’AS Saint-Etienne (2017-2019), Rémy Cabella est à la recherche d’un nouveau club pour se relancer après la rupture de son contrat avec les Russes de Krasnodar. A 32 ans, l’international français est encore bon pour le service et son nom a été cité du côté de l’ASSE, où Pascal Dupraz et ses hommes sont engagés dans une lutte pour le maintien. Toutefois, Loïc Perrin assure que la piste Cabella n’est pas inscrite sur les tablettes des dirigeants stéphanois.

« Notre objectif est de ne pas casser l'équilibre de l'équipe. Ce n'est pas quelque chose que l'on a envisagé », a déclaré le coordinateur sportif du club ligérien dans une interview accordée à Prime Vidéo. Cependant, l’ancien capitaine de l’ASSE ne ferme pas complètement la ferme à un retour de l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille dans le Chaudron.

« On verra pour la suite, peut-être pour la saison prochaine ! On sait que c'est un joueur qui est en fin de contrat, mais je pense qu'on a trouvé un équilibre qui marche aujourd'hui dans notre vestiaire et on a pas envie de le perturber ! », a précisé Loïc Perrin.

Reste maintenant à savoir si le natif d’Ajaccio va patienter jusqu’à la saison alors que son nom est fortement associé à une équipe turque ces derniers jours.

ASSE Mercato : Rémy Cabella vers l'Olympiakos ?

Même s'il avoue être prêt à venir jouer gratuitement à l’AS Saint-Etienne pour le reste de la saison, Rémy Cabella se rapproche plus d’un transfert libre à l'Olympiakos. Dans un entretien avec le quotidien L’Equipe, l’ailier formé à Montpellier HSC a confirmé des discussions avec le club turc.

« Il y a des discussions, c’est vrai. C’est un beau club qui joue le titre et se bat pour être en Ligue des champions chaque année. En plus, il y a Yann (M’Vila) là-bas ! Je suis très proche de lui, je me suis régalé avec lui à Sainté. J’ai de très bons échos. C’est un club qui m’intéresse, mais j’ai d’autres propositions à côté. Je vais me décider dans les prochains jours », a confié Rémy Cabella avant d’indiquer avoir reçu des propositions de championnats exotiques.

« J’attendais de rentrer chez moi pour voir ma famille et avoir leur avis. Je suis sur la fin et je veux profiter de ce qu’il me reste. J’avais des propositions au Qatar ou en Arabie saoudite, mais j’ai préféré dire non, comme avec les États-Unis. Je préfère rester en Europe, gagner un peu moins d’argent, mais privilégier encore le projet sportif », assure-t-il.

De quoi mettre définitivement un terme aux rumeurs sur un éventuel retour à l’ASSE ?