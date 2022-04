ASSE : Maintien, une recrue annonce la couleur après Marseille

Publié par Ange A. le 05 avril 2022 à 08:05

Actuellement en prêt à l’ ASSE, Sada Thioub s’implique pour le maintien des Verts. Il s’est exprimé suite au revers contre Marseille.

Le terrible constat de Thioub après la défaite de l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne se porte moins bien en Ligue 1. En atteste sa dernière défaite en championnat contre l’Olympique de Marseille. Dimanche, l’ ASSE a sombré au Chaudron contre l’OM (4-2). Un match à oublier pour Sada Thioub qui reconnaît la supériorité des Marseillais sur les Verts. « Il y a beaucoup de déception. On est tombés sur une très bonne équipe de Marseille mais on a fait trop de cadeaux […] Mais on a payé nos erreurs cash. On aurait aimé jouer plus haut mais les Marseillais nous ont obligés à défendre bas. Ils se déplaçaient très bien. C’était dur de défendre », a admis le Sénégalais prêté pour le reste de la saison par Angers dans les colonnes de But Football.

Un message clair à la concurrence pour le maintien

Malgré la mauvaise passe actuelle, Sada Thioub reste optimiste pour le maintien de Saint-Étienne. « On prend moins de points, c’est vrai, mais rien n’est fait. Il reste encore huit matches. On peut encore se sauver. On va jouer chaque match à fond. Il nous reste huit finales », assure l’attaquant stéphanois. Après son revers contre Marseille, l’ ASSE va affronter le FC Lorient vendredi prochain. Il s’agit d’un concurrent direct dans la course au maintien.

Seizièmes de Ligue 1, les Merlus ne disposent que d’un seul point d’avance sur les Verts. Thioub s’attend à un nouveau match difficile. « Je signe si on perd à Lorient mais que l’on gagne les sept d’après! Lorient, c’est une confrontation directe. C’est sûr que c’est un match qui va compter, mais ils vont tous compter », indique l’avant-centre repositionné piston droit par Pascal Dupraz.