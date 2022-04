LOSC Mercato : Une décision officielle tombe pour Hatem Ben Arfa !

Publié par Thomas le 05 avril 2022 à 16:49

Ecarté du groupe depuis ce week-end et son altercation avec Jocelyn Gourvennec, Hatem Ben Arfa a vu, ce mardi, le LOSC prendre une décision forte.

LOSC Mercato : Ben Arfa encore écarté du groupe

Les galères s’enchaînent pour Hatem Ben Arfa à Lille. Arrivé cet hiver dans le nord de la France pour prétendre à une place de titulaire et aider les Dogues à remonter au classement, le milieu offensif tricolore vit une descente aux enfers. Sorti de ses gonds samedi dernier après le nul décevant contre les Girondins de Bordeaux, HBA s’en est pris à son coéquipier Tiago Djalo et son entraîneur Jocelyn Gourvennec, lui reprochant notamment la contre-performance du LOSC contre la lanterne rouge de Ligue 1. « On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n’est pas Guingamp ici ! », avait lancé l’international français à son coach.

Une attitude jugée inacceptable par le board nordiste qui a alors décidé de mettre temporairement le joueur à l’écart. Comme le révèle RMC Sport ce mardi, Ben Arfa ne devrait pas faire son retour dans le groupe de sitôt, puisque Lille a décidé de le maintenir écarté du groupe professionnel. Les champions de France ont même ouvert un dossier disciplinaire afin d’étudier les suites possibles concernant le joueur de 35 ans. Selon plusieurs sources proches du dossier, Hatem Ben Arfa pourrait tout simplement voir son contrat résilié dans le nord par ses dirigeants.

Déjà la fin pour Ben Arfa à Lille ?

En fin de contrat en juin, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a sans doute connu son dernier match avec les Dogues ce samedi contre Bordeaux. Une fin tragique qui se profile donc pour Ben Arfa qui contraste drastiquement avec la motivation affichée par le joueur le 19 janvier dernier, lors de son arrivée. « Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui le LOSC. C’est une équipe qui a montré beaucoup de très belles choses cette saison, et évidemment l’année dernière avec un titre de Champion de France. Je suis heureux de signer dans ce club qui ne cesse de monter. C’est un honneur pour moi de pouvoir relever ce défi, avec la volonté avant tout d’aider le groupe et le club à atteindre leurs objectifs. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition. »

9 rencontres plus tard et sans jamais disputer les 90 minutes, l’attaquant pourrait donc tirer un trait sur son aventure chaotique au LOSC. Une fin de parcours qui n’est pas sans rappeler ses échecs au PSG, Valladolid et Bordeaux ces dernières saisons.