LOSC : Gourvennec confirme trois mauvaises nouvelles avant Angers

Entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvenenc a donné des nouvelles de son groupe en marge du déplacement sur la pelouse d’Angers ce dimanche.

Trois absences confirmées au LOSC contre Angers

Tenu en échec par les Girondins de Bordeaux lors de la dernière journée, le Lille OSC va tenter de renouer avec la victoire ce dimanche. Le LOSC se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO pour la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats. En marge de cette affiche, Jocelyn Gourvennec s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour l’entraîneur lillois de donner des nouvelles de son groupe. Le coach des Dogues annonce déjà trois absents pour ce déplacement à Angers. Blessé au niveau du fessier, Sven Botman est forfait pour cette rencontre. Quant à Timothy Weah, il ne sera pas du déplacement en raison de sa suspension. Sans surprise, Hatem Ben Arfa est l’autre absent du côté de Lille.

Saison déjà terminée pour Ben Arfa ?

Le milieu offensif recruté cet hiver ne devrait même plus arborer la tunique du Lille OSC. Ce vendredi, la direction du LOSC a annoncé la mise à l’écart du milieu de 35 ans. Lequel a eu des mots durs envers son entraîneur dans le vestiaire après le nul contre Bordeaux. Hatem Ben Arfa a d’ailleurs en rajouté une couche ces dernières heures via son compte Instagram, n’hésitant pas à traiter son coach et le président lillois de « tordus ».

« Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c’est l’incompétence. Allez le LOSC. On ne joue pas la relégation », a-t-il posté sur le réseau social en guise de réponse à Jocelyn Gourvennec. Autant dire qu’après 9 rencontres (337 minutes), l’aventure dans le Nord tire déjà à sa fin pour HBA. Il est attendu dans les prochains jours pour un entretien préalable à son licenciement.