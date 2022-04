LOSC - RC Lens : Derby, mise au point sur la polémique Ben Arfa

Publié par ALEXIS le 16 avril 2022 à 13:05

L’affaire Hatem Ben Arfa anime l’actualité du LOSC avant le derby contre le RC Lens. José Fonte est monté au créneau pour éteindre la polémique.

LOSC : La polémique Ben Arfa plombe l'ambiance à Lille

Hatem Ben Arfa a été écarté du groupe professionnel du LOSC pour ses propos déplacés envers Jocelyn Gourvennec et Olivier Létang. La recrue hivernale de Lille OSC a traité l’entraineur et le président du club de « tordus ». Il a du coup été mis à pied et sera viré dans les prochains jours. Toutefois, la polémique déclenchée par l’ancien Tricolore continue d’alimenter les débats et entretenir la polémique dans le Nord. Une situation qui rend l’atmosphère lourde autour de l’équipe, alors que cette dernière a besoin de sérénité et de cohésion pour mieux aborder la course dans la dernière ligne droite de la saison. Le LOSC est 7e de Ligue 1 avant le décisif derby contre le RC Lens et doit impérativement faire une série de victoires pour remonter au classement vers les places qualificatives pour la coupe d’Europe. Surtout après ses deux matchs nuls consécutifs contre Bordeaux (0-0) qui lutte pour le maintien et Angers SCO (1-1), actuel 14e du championnat.

Lilel OSC : Fonte demande de se concentrer sur le sprint final

À quelques heures du coup d’envoi du choc nordiste contre le Racing Club de Lens (ce samedi 21h), le capitaine du LOSC a mis balle à terre. Il a demandé à ses coéquipiers d’oublier la polémique Hatem Ben Arfa, afin de reconcentrer sur le terrain. « Tout le monde a vu ce qui s’est passé et maintenant, c’est derrière nous. Le vestiaire s’est concentré pour faire un bon sprint final. Il n’y a rien à dire de plus. C’est dommage », a-t-il déclaré dans La Voix du Nord. Selon José Fonte, il ne faut pas accabler le coach lillois pour les deux matchs nuls contre les Girondins et les Angevins. « À nous d’être meilleurs. [...] On est tous derrière Jocelyn Gourvennec », a-t-il lâché.

Pour mémoire, Haten Ben Arfa avait critiqué sévèrement la méthode de l’entraineur des Dogues. Il l’avait traité « d’incompétent » après le match raté contre Bordeaux, lors de la 30e journée de Ligue 1. Suite à la réaction de Jocelyn Gourvennec, qui avait déploré « un comportement inapproprié » en conférence de presse, le joueur de 35 ans avait relancé la polémique : « toi et ton président êtes les plus tordus ». Pour rappel, une procédure disciplinaire est en cours en vue du licenciement du N°11 du LOSC, dont le contrat de six mois signé en janvier dernier devait expirer le 30 juin 2022.