LOSC Mercato : Clap de fin pour Ben Arfa chez les Dogues

Publié par Jules le 07 avril 2022 à 17:39

Arrivé cet hiver, l'aventure d'Hatem Ben Arfa avec le LOSC aura été un véritable fiasco au point que le club veut tourner la page.

LOSC Mercato : Ben Arfa ne jouera plus avec Lille

La saga Hatem Ben Arfa pourrait bien être arrivée à son terme. Alors qu'une grande partie du vestiaire lillois ne voulait plus entendre parler de lui, le joueur aurait été écarté définitivement par le LOSC. D'après les informations du 10 Sport, le joueur ne portera plus la tunique lilloise d'ici la fin de la saison. Pour éviter de compromettre l'ambiance du vestiaire, les dirigeants lillois ont tranché et ont préféré écarter Ben Arfa que de risquer de nouvelles polémiques, voire d'autres disputes au sein de l'effectif.

Toujours engagé dans la course à l'Europe, les Dogues devront donc rapidement tourner la page Ben Arfa et se concentrer pleinement sur la Ligue 1 afin de s'assurer une année européenne la saison prochaine. L'international français ne sera, par ailleurs, pas licencié étant donné que le contrat signé par le joueur en janvier était de courte durée et que ce dernier s'achève en juin prochain. Encore une fois pour Ben Arfa, la fin de son aventure avec le LOSC aura été agitée, pour lui qui aime se faire remarquer avant de partir.

Hatem Ben Arfa au LOSC, récit d'un échec

Cette histoire a explosé après la dispute entre Hatem Ben Arfa et son coéquipier Tiago Djalo face à Bordeaux ce week-end. En rentrant au vestiaire, rebelote, l'international français a eu des mots très durs envers son coach. Mécontent du schema tactique employé par Jocelyn Gourvennec, Ben Arfa pestait : "Ce n’est pas Guingamp ici." Les supporters de l'EAG apprécieront l'hommage. Par la suite, une partie du vestiaire s'est désolidarisée de l'ancien joueur du Stade Rennais, ne souhaitant plus entendre parler de lui.

Depuis son arrivée au LOSC le 19 janvier dernier, Hatem Ben Arfa ne s'est jamais réellement imposé au sein de l'effectif de Jocelyn Gourvennec. Avec seulement 9 matches disputés pour une seule passe décisive, le milieu de terrain ne laissera pas une grande trace de son passage dans le nord de la France.