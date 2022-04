ASSE : De nouvelles révélations sur le Mercato de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 05 avril 2022 à 22:49

Pour se maintenir en Ligue 1, l’ ASSE s’est renforcée à l’hiver. Néanmoins, le président du club assure que cela n’a pas explosé les finances des Verts.

ASSE : Soucasse justifie les mercatos mesurés des Verts

L’ ASSE a engagé 7 nouveaux joueurs pendant le mercato hivernal, en janvier. Trois joueurs sont arrivés sous la forme d’un prêt pour six mois : Paul Bernardoni, Sada Thioub et Falaye Sacko. Quatre autres ont signé pour six mois : Joris Gnagnon, Eliaquim Mangala, Bakary Sako et Enzo Crivelli. Forcément, leurs signatures ont augmenté la masse salariale. Cependant, Jean-François Soucasse assure que ces dépenses supplémentaires n’ont pas fait exploser le budget, car l’AS Saint-Étienne « a remis en place le Salary cap ». De plus, le président exécutif fait remarquer que du club ligérien « n’a pas été un acteur majeur durant les mercatos ».

Notons que l’ ASSE avait accueilli Ignacio Ramirez, sous la forme d’un prêt, le 31 août 2021. L’attaquant en provenance de Liverpool FC de Montevideo est retourné en Uruguay en janvier 2022, après une demi-saison. Il n’a pas réussi à s’imposer sous le maillot de l’ ASSE en six mois. Au-delà des mercatos bien maitrisés, Jean-François Soucasse se rejouit d’avoir assaini les finances des Verts depuis sa nomination en janvier 2021. « Je suis au club depuis 14 mois et avec mes collaborateurs, nous avons diminué l’endettement du club de moitié. Par exemple, on était monté à plus de 47 M€, il y a 18 mois, on sera à environ 22 M€ en juin 2022 », a-t-il révélé dans une interview sur RTL.

L'AS Saint-Étienne en difficulté sur le plan sportif

Si la direction de Sainté peut se féliciter « de finir sa onzième saison consécutive avec des résultats positifs » concernant la gestion foncière, elle a du souci à se faire sur le plan sportif. Passé tout prêt d’une relégation en deuxième division en 2019-2020, le club 10 fois champion de France avait été menacé de relégation en 2020-2021, avant de finalement finir à la 11e place du championnat. Lors de l’exercice présent, l’ ASSE est 18 et barragiste, à 8 journées de la fin de la Ligue 1. L’équipe de Pascal Dupraz est donc menacée de descente en Ligue 2.