Juventus Mercato : Le successeur de Dybala déniché au Real Madrid

Publié par Thomas G. le 30 mars 2022 à 16:29

La Juventus va perdre Paulo Dybala cet été. Les dirigeants bianconeri cherchent son remplaçant et s'intéresse à un ailier du Real Madrid.

Juventus Mercato : Paulo Dybala va quitter Turin

Paulo Dybala va quitter la Juventus après sept années passées au club. L’international argentin se dirige vers un départ de la Vieille Dame libre, après des négociations infructueuses. Le numéro 10 de la Juve sera courtisé cet été, il est annoncé sur les tablettes de l’Atlético Madrid, du PSG, de Manchester United et de Chelsea.

Les Bianconeri n’ont pas cédé à cause de la dette qui touche le club italien, en proie à de gros soucis financiers depuis plusieurs années. Par ailleurs, la Juve paye également le transfert de Dusan Vlahovic qui a fortement impacté les comptes du club. En effet, les dirigeants du club n’ont pas pu offrir le plus gros salaire à Paulo Dybala d’après les informations de la Gazetta dello sport. Le départ de l’ancien joueur de Palerme permettra donc de dégraisser la masse salariale du club.

La Juve envisage Marco Asensio

Selon la presse italienne, la Juventus souhaiterait faire signer l’ailier international espagnol Marco Asensio. Le joueur n’est plus en odeur de sainteté au Real Madrid et n’a toujours pas prolongé son contrat avec l'actuel leader de Liga qui expire en juin 2023. Marco Asensio estime qu’il n’est pas jugé à sa juste valeur chez les Merengues et se voit encore plus menacé par l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. La Juve voit en lui un successeur idéal de Paulo Dybala. D'autant plus que la situation contractuelle de Marco Asensio faciliterait un tranfert vers l'Italie.

Le triple vainqueur de la Ligue des Champions a une très bonne qualité de frappe avec son pied gauche. Il est encore jeune et garde une marge de progression non-négligeable, ainsi, il pourrait être un bon remplaçant de Paulo Dybala à la Juventus. Les Turinois vont devoir trouver les bons arguments pour convaincre Asensio, car Arsenal est également intéressé par l’international espagnol.