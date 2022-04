FC Nantes Mercato : Chirivella se livre sur son avenir au FCN

Publié par Jules le 06 avril 2022 à 20:09

À tout juste un mois de la finale de la Coupe de France pour le FC Nantes, Pedro Chirivella en dit plus sur son avenir avec le FCN.

FC Nantes Mercato : Vers une prolongation de Pedro Chirivella ?

Barragiste la saison passée, le FC Nantes réalise un exercice 2021/2022 plus que convaincant et se retrouve même mêlé à la lutte pour une qualification en Coupe d'Europe. Néanmoins, cette situation à également ses désavantages puisque de nombreux joueurs du club seraient désormais très courtisés et les Canaris risquent de perdre de nombreux cadres dès cet été, à commencer par Ludovic Blas, qui intéresse plusieurs grandes équipes européennes, notamment en Premier League.

Un autre cadre de l'effectif, débarqué de Liverpool en 2020, se retrouve en fin de contrat en 2023. En effet, Pedro Chirivella, sera libre de quitter le club dans un an, alors qu'aucune prolongation n'a été annoncée par le FC Nantes. Une situation délicate qui, très souvent, pousse les clubs à vendre leur joueur dès le mercato estival. Mais, en ce qui concerne le milieu de terrain espagnol, les choses pourraient être différentes et une prolongation de contrat serait plus qu'envisageable.

Pedro Chirivella veut rester au FC Nantes cet été

Titulaire indiscutable dans l'effectif d'Antoine Kombouaré, le joueur de 24 ans ne se fait pas de souci pour son avenir sous les couleurs du FC Nantes à compter de la saison prochaine. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le joueur est, en effet, revenu sur sa situation contractuelle et a tenu à rassurer les supporters nantais. Le joueur, qui s'est parfaitement adapté au club et à la Ligue 1 souhaiterait prolonger l'aventure en Jaune et Vert et discuterait déjà avec sa direction pour obtenir un nouveau contrat.

Dans les colonnes du journal, Pedro Chirivella s'explique. " On parle depuis un moment. Je crois qu’on va vite trouver une solution parce que je suis bien ici. Je veux rester et le club le veut également. Donc ça va être facile. Je me sens important dans le groupe." Une déclaration pleine d'optimisme qui montre l'attache du joueur au FC Nantes et qui rassure les Canaris. Sauf déconvenue, Chirivella devrait donc poursuivre sa carrière à Nantes.