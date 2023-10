À l'occasion du match entre le Stade Rennais et le FC Nantes dimanche soir au Roazhon Park, une pépite du SRFC a été observée par le Real Madrid.

Stade Rennais : Le SRFC remporte le derby face au FC Nantes

Dans un match peu emballant entre les deux rivaux, le Stade Rennais a retrouvé le chemin de la victoire dimanche soir au Roazhon Park. Dès la 6e minute, Benjamin Bourigeaud a mis son équipe dans les meilleures dispositions grâce à un penalty parfaitement transformé. Mais petit à petit, et comme assez souvent depuis le début de saison, les Rouge et Noir se sont laissés endormir, et le FC Nantes en a profité juste avant la pause, bien aidé par une grossière erreur de la défense rennaise. Pedro Chirivella s'est retrouvé seul face à Steve Mandanda, et ne s'est pas fait prier pour ajuster le portier rennais.

En seconde période, il faut attendre la 73e minute pour que le match s'emballe de nouveau, et Désiré Doué, tout juste entré en jeu et bien servi par Adrien Truffert, profite d'une erreur de main d'Alban Lafont pour redonner l'avantage au Stade Rennais. Réduits à 10, les Canaris essaient de revenir en fin de match, mais se font finalement punir sur un nouveau penalty, transformé par Arnaud Kalimuendo pour son retour de blessure, scellant le score de la rencontre à 3-1 en faveur des locaux.

Un scout du Real Madrid présent pour observer Désiré Doué

Selon les informations révélées par Sports Zone, un observateur du Real Madrid était présent dimanche soir dans les travées du Roazhon Park. Ce dernier aurait pris le soin de scruter avec attention la performance de Désiré Doué. Le jeune talent rennais est entré à la 71e minute, et n'a pas tardé à se mettre en valeur puisqu'il a trouvé le chemin des filets deux minutes plus tard. Très actif sur les vingt dernières minutes, l'attaquant de 18 ans a sans doute marqué des points, et il ne serait pas impossible que le Real Madrid passe à l'action l'été prochain.