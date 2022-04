OM-PAOK : Le message fort de Jorge Sampaoli aux supporters !

Publié par Timothée Jean le 06 avril 2022 à 19:39

À la veille du match OM-PAOK, comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli a adressé un message aux supporters.

Jeudi soir, l’Olympique de Marseille accueille le PAOK Salonique en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence. Un rendez-vous européen que l’ OM prépare avec grimace. Et pour cause, le club phocéen est secoué par plusieurs mauvaises nouvelles. Le club phocéen sera en effet privé d’au moins quatre joueurs pour cette rencontre. Autre coup dur pour l’Olympique de Marseille, l’affluence au Vélodrome s’annonce très faible. Jusqu’ici, ce sont environ 30 000 supporters qui sont attendus pour ce quart de finale. Le constat est donc clair, les virages ont encore du mal à faire le plein.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Jorge Sampaoli a adressé un message aux supporters. Le coach argentin a rappelé que le soutien du public est fondamental dans une telle affiche. Il espère ainsi voir un Vélodrome plein jeudi soir. « J’aimerais voir le Vélodrome enthousiaste pour la Coupe d'Europe. Cela nous mènerait en demi-finale. Cela dépendra l'équipe. L'équipe qui suscite cet enthousiasme. Le stade se remplit par voie de conséquence. C'est sûr que lorsque l'équipe donne aux gens ce qu'ils attendent, le stade se remplit. Il y a une question économique. Peut-être que les gens ne peuvent pas aller voir deux matches d'affilée », a déclaré Jorge Sampaoli avant d’expliquer : « Si on passe des tours, peut-être que le stade se remplira. » Le Vélodrome risque donc de sonner creux ce jeudi soir lors de la réception de PAOK Salonique, même si un emballement de dernière minute n’est pas à exclure.

Une compétition importante pour Jorge Sampaoli

L'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, ne prend pas cette compétition européenne à la légère. Pour lui, c’est dans l’identité même de l’Olympique de Marseille que de gagner des titres. L’Argentin souhaite ainsi aller le plus possible en Ligue Europa Conférence et espère remporter un titre européen avec Marseille. « Il faut chercher à se qualifier en Coupe d'Europe, mais on est les seuls à la jouer encore cette année (avec Lyon). Cela fait longtemps que l'OM ne gagne pas de titres et nous avons tous l'obligation de gagner et l'orienter vers ce besoin. Moi, les joueurs et ceux qui viendront après », a-t-il indiqué.