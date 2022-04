West Ham-OL : La compo de Peter Bosz, Lyon décimé en défense !

Publié par Jules le 06 avril 2022 à 19:09

Suite à sa victoire dimanche en Ligue 1, l' OL affronte West Ham ce jeudi en Europa League. Découvrez la compo concoctée par Peter Bosz.

OL : Après Porto, un deuxième choc pour Lyon

Peter Bosz et les siens se déplacent ce jeudi à Londres pour affronter West Ham dans ce qui pourrait bien être le point de bascule de la saison de l' OL. Au programme, un quart de finale d'Europa League où les Gones devront s'imposer pour recevoir les Hammers dans les meilleures conditions la semaine prochaine au Groupama Stadium. En conférence de presse, l'entraîneur néerlandais n'a pas manqué de rappeler le niveau impressionant de son adversaire cette saison : " Cette équipe (West Ham), fait une très bonne saison. Ils font les choses ensemble. C’est une bonne équipe, mais on est habitués. "

Du côté des absents, Peter Bosz s'est rapidement exprimé sur le cas de Karl Toko-Ekambi qui n'est pas dans la liste révélée plus tôt la journée par l' OL. D'après le coach allemand, " Karl Toko-Ekambi sera là ce soir. Il n’est plus malade. Il s’est entraîné à la maison ". À voir si les Lyonnais auront la possibilité d'enregistrer le joueur pour le match de demain. Quoi qu'il en soit, le Camerounais ne sera surement pas titulaire.

Denayer et Boateng, dans le groupe mais trop justes

De plus, le coach lyonnais a fait le point sur la situation de Jason Denayer, qui n'a pas joué avec l' OL depuis décembre. " Ça commence maintenant les 2 matchs par semaine donc on a besoin de tous les joueurs et donc de Jason Denayer aussi. " Tandis que le joueur est annoncé partant depuis plusieurs semaines, cette clarification du coach montre toute l'importance pour lui d'avoir un effectif garni et concerné jusqu'à la fin de saison afin d'assurer à la fois le championnat et la Coupe d'Europe.

Cependant, même si le défenseur belge est annoncé dans le groupe, il y a très peu de chances qu'il démarre la rencontre en tant que titulaire, demain, étant donné son manque de temps de jeu ces dernières semaines. Même son de cloche pour la recrue estivale, Jérôme Boateng, qui ne serait pas apte à disputer l'entierté de la rencontre selon L'Equipe. De quoi assister à une possible charnière Mendes-Lukeba.

Compo probable de l’ OL contre West Ham

Comme à son habitude, Peter Bosz devrait conserver son traditionnel 4-2-3-1. La formation lyonnais pourrait alors s'articuler comme ceci :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : M. Gusto, T. Mendes, C. Lukeba, Emerson

Milieux de terrain : T. Ndombélé, H. Aouar / Tetê, L. Paqueta, R. Faivre

Attaquant : M. Dembélé