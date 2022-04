West Ham-OL : Une mauvaise nouvelle avec un cadre de Lyon

Publié par Jules le 06 avril 2022 à 15:09

L' OL se déplace demain sur la pelouse de West Ham, mais Peter Bosz devra faire sans l'un de ses attaquants phares cette saison.

Un cadre de l' OL va manquer le match contre West Ham

Tandis que l' OL se déplace à Londres demain pour son quart de finale aller contre West Ham, l'Olympique Lyonnais sera privé d'un élément offensif important de l'effectif. En effet, Karl Toko-Ekambi ne figure pas dans le groupe lyonnais pour le déplacement en Angleterre ce jeudi. Touché par le Covid-19 plus tôt dans la semaine, l'attaquant camerounais n'a pas pu être inscrit sur la feuille de match pour cette rencontre qui pourrait être un tournant dans la saison des Gones.

À la traîne en championnat (9e), l' OL mise beaucoup sur l'Europa League pour faire basculer sa saison de ratée à historique. L'absence de Toko-Ekambi risque de compliquer la tâche des hommes de Peter Bosz pour tenter de se hisser en demi-finale de C3. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 8 rencontres d'Europa League cette saison, l'attaquant de 29 ans est, très probablement, l'un des Lyonnais les plus en vue en coupe d'Europe. Un absent de taille qui va forcer le coach lyonnais à se creuser la tête.

Plusieurs absents et une nouvelle tête

D'autres éléments essentiels de l'effectif lyonnais seront également absents demain soir. En plus de Toko-Ekambi, l' OL devra se passer de Maxence Caqueret, son maître à jouer au milieu de terrain. Le joueur de 22 ans qui n'a déjà pas pu jouer contre Angers SCO ce week-end, est blessé au ménisque et n'est pas du déplacement à Londres. Rayan Cherki, quant à lui, se remet toujours de sa fracture du métatarse. Le jeune lyonnais est absent depuis février et continue sa rééducation pour retrouver au plus vite les terrains. Enfin, Sinaly Diomandé est lui aussi toujours absent à cause de sa blessure et de son opération à la cheville.

Néanmoins, si Peter Bosz doit se passer de plusieurs cadres, le talent ne manque pas dans l'effectif lyonnais et un nouveau Gone va avoir l'occasion de briller en Europa League avec l' OL. Arrivé la semaine dernière et déjà décisif contre Angers SCO dimanche, Tetê pourrait connaître ses premières minutes en coupe d'Europe avec son nouveau club. Espérons que ce renfort de taille saura faire oublier les absents.