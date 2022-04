OM Mercato : Schalke, une grosse confirmation tombe pour Harit

Publié par Ange A. le 07 avril 2022 à 05:39

Prêté sans option d’achat à l’ OM cette saison, Amine Harit s’est projeté sur son avenir. Sa dernière sortie doit ravir Pablo Longoria.

Le souhait fort d’Amine Harit avec l’ OM

Amine Harit fait partie des nombreux renforts recrutés par Pablo Longoria l’été dernier. Seulement, le prêt du milieu offensif n’est pas accompagné d’une option d’achat. Ce qui laisse entrouverte la possibilité d’un départ de l’Olympique de Marseille au terme de la saison. Ces derniers jours, son avenir a fait parler à l’ OM. La presse allemande, notamment Ruhr24, révélait que Schalke 04 n’avait pas l’intention de conserver l’international marocain. Son contrat avec la formation allemande, reléguée en D2 cette saison, expire en 2024. Pour certains, Pablo Longoria aurait donc un coup à jouer avec le milieu de 24 ans. Présent en conférence de presse à la veille du choc contre le PAOK, le Marocain s’est livré sur son avenir qu’il envisage bien avec Marseille.

L’énorme appel d’Harit à Longoria

Concentré sur les objectifs de fin de saison de l’Olympique de Marseille, Amine Harit n’exclut pas de rester au club au-delà de son prêt. L’international marocain aux 11 capes annonce notamment des négociations entre Marseille et Schalke 04. « Mon but est de finir la saison comme lors des derniers matchs. Je me sens bien, il y aura des discussions avec l’OM et avec Schalke, c’est sûr », a indiqué le natif de Pontoise devant les médias.

L’ancien Nantais a disputé 24 rencontres cette saison avec le club phocéen. Il totalise 4 réalisations et 2 passes décisives sur la campagne en cours. Annoncé sur le départ à Schalke, le Marocain est coté à 9 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste à savoir si Pablo Longoria disposera d’une bonne marge pour finaliser le transfert d’Harit. Le président marseillais doit déjà boucler les signatures d’autres joueurs arrivés en prêt avec option d’achat.