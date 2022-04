LOSC Mercato : AC Milan, le remplaçant de Kessié trouvé à Lille

Publié par Jules le 07 avril 2022 à 11:41

Alors que Franck Kessié devrait signer au Barça cet été, l'AC Milan aurait déjà trouvé son remplaçant au LOSC, et le dossier avance bien.

Alors que l'AC Milan est toujours leader de Serie A, à seulement 7 journées de la fin de saison, les Rossonneri voudraient faire leur mercato au LOSC. Alors que les Italiens seraient proches de boucler le transfert de Sven Botman en défense centrale, un autre dossier évoqué depuis plusieurs semaines avancerait très bien entre le club lombard et les Dogues. L'intérêt de l'AC Milan pour Renato Sanches n'est plus secret pour personne et le club pourrait passer à l'action très prochainement pour l'international portugais (32 sélections).

Cette arrivée serait par ailleurs conditionnée au départ de Franck Kessié au FC Barcelone qui se rapproche de plus en plus. Le joueur aurait même déjà passé sa visite médicale en Catalogne. D'après le journaliste Rudy Galetti, les discussions ont déjà débuté entre l'AC Milan et Jorge Mendes, l'agent du joueur du LOSC. La piste Renato Sanches en Lombardie semble donc se réchauffer ces derniers jours.

Renato Sanches veut rejoindre l'AC Milan

En plus des négociations entre le club et l'agent du milieu de terrain, le journaliste italien révèle également les intentions du Lillois. D'après lui, Sanches aurait fait savoir à son représentant qu'il aimerait beaucoup rejoindre l'actuel leader de Serie A cet été. Un très gros atout pour l'AC Milan qui n'est pas le seul à vouloir se positionner sur le champion de France 2021 avec le LOSC. Selon Tuttosport, la Juventus aurait également déclaré son intérêt pour le milieu de terrain qui a vraiment la cote à l'étranger ces derniers temps.

Néanmoins, en cas d'échec dans le dossier Renato Sanches, l'AC Milan garde un plan B, loin du LOSC cette fois. En effet, Rudy Galetti affirme également que les Rossoneri ont fait de Julian Weigl leur second choix si les négociations avec l'international portugais n'aboutisseraient pas. Le milieu de terrain allemand, qui évolue avec le Benfica, est évalué à 22 millions d'euros.