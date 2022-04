OM Mercato : Marseille devance le LOSC pour une sensation de Ligue 1

Publié par Timothée Jean le 07 avril 2022 à 14:09

L’ OM prépare déjà son prochain mercato estival. Le club phocéen est proche de s’offrir un nouvel attaquant, suivi aussi de près par le LOSC.

OM Mercato : Longoria fonce sur une pépite de Ligue 1

Tonitruant sur le marché des transferts lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique de Marseille ambitionne de révolutionner son effectif cet été, à commencer par le secteur offensif. Comme le président Pablo Longoria l’a récemment indiqué, l’ OM devra penser à recruter un nouvel attaquant afin de compenser le futur départ d’Amine Harit. Prêté sans option d’achat, l’international marocain va logiquement retourner à Schalke 04 à l’issue de la saison. Il faudra donc penser à trouver son remplaçant.

C’est dans cette perspective que le président marseillais joue de son réseau pour faire venir un nouvel attaquant. Et selon les dernières informations de La Gazzetta Dello Sport, la direction de l’ OM a jeté son dévolu sur la sensation du Stade Brestois, Martin Satriano (21 ans). L’international U20 uruguayen, arrivé à Brest lors du mercato hivernal, s’est très vite adapté à son nouvel environnement. Il réalise une bonne saison au Stade Brestois avec 4 buts en 9 matches de Ligue 1. Toutefois, il n’est pas certain de rester au sein d’une équipe qui lutte pour le maintien, puisqu’il est prêté par l’Inter Milan. Le média italien explique d’ailleurs que les Nerazzurri comptent profiter de ses récentes prestations pour le vendre définitivement et renflouer les caisses. De quoi renforcer un peu plus l’intérêt de l’ OM.

Marseille devance le LOSC pour Martin Satriano

Fort de ses belles performances, Martin Satriano attire plusieurs clubs européens qui se seraient déjà renseignés sur sa disponibilité et son prix. Le LOSC figurerait parmi ses prétendants et voudrait l’attirer en cas de départ de Jonathan David. Mais selon le journal au papier rose, c’est bien l’ OM qui est en pole position pour s’offrir les services du jeune buteur uruguayen. Le club marseillais devra en revanche débourser la somme de 15 à 20 millions d’euros pour son transfert. Un montant non négligeable pour les finances de l’Olympique de Marseille qui sont dans le rouge.