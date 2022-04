Angers SCO Mercato : Havre AC, Baticle veut un joueur de L2

Publié par Jules le 07 avril 2022 à 15:11

Battu par l' OL ce week-end, Angers, qui n'est pas encore hors de danger dans la lutte pour le maintien, commence pourtant à préparer l'avenir.

Angers SCO Mercato : Après Yahia Fofana, un autre havrais vers le SCO ?

Angers SCO, qui est toujours mêlé à la lutte pour le maintien, va tenter de s'imposer contre le LOSC ce week-end pour s'assurer une avance confortable sur ses poursuivants. Avec une seule victoire sur les neuf derniers matches, le SCO est malmené en championnat ces derniers temps, mais à bon espoir de valider son maintien avant la fin de la saison. Pour assurer la saison prochaine, les Angevins, qui risquent de perdre Mohamed Ali-Cho, veulent se renforcer.

Tandis qu'Angers SCO accueillera déjà le gardien Yahia Fofana en provenance du Havre AC dans quelques mois, un autre joueur du HAC pourrait le suivre. En effet, les Noir et Blanc s'intéresseraient de très près à Himad Abdelli, selon Paris-Normandie. Le milieu de terrain franco-algérien arrive en fin de contrat et sera libre de signer là où il le souhaite à l'issue de la saison. L'histoire pourrait donc se répéter au SCO avec le même schéma que pour l'arrivée de Fofana.

Angers SCO a toutes ses chances dans le dossier

Pour le moment, les Scoïstes semblent un peu seuls sur ce dossier où la concurrence est faible. Et pour cause, le joueur de 22 ans peine à trouver une vraie stabilité au Havre AC. D'ailleurs, le milieu offensif a passé presque toute la première partie de saison au placard et ce n'est que depuis janvier que le Havrais est un titulaire régulier en Ligue 2.

Angers SCO devrait donc avancer dans ce dossier durant les prochaines semaines. Pour rappel, le joueur du Havre AC a inscrit un but et délivré une passe décisive cette saison en Ligue 2 pour un total de 17 rencontres disputées. Himad Abdelli pourrait donc débarquer libre à Angers dans les prochains mois.