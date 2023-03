Publié par ALEXIS le 16 mars 2023 à 23:05

Batlles, entraineur de l’ ASSE, compte sur Krasso face au Havre AC, samedi. Il a filé des tuyaux au buteur avant le match contre le leader de la Ligue 2.

C’est bien l’ ASSE qui ouvre la 28e journée de Ligue 2, samedi (15h), au stade Océane. Et ce sera face aux Havre AC, actuel leader du championnat. Après deux matchs nuls consécutifs, l’entraineur de l’AS Saint-Etienne espère renouer avec la victoire ou poursuivre la série d’invincibilité de 6 matchs. Pour ce faire, il a bien préparé son équipe, en corrigeant les ratés du match nul contre Amiens SC (1-1).

« On a beaucoup travaillé, notamment après s’être rendu compte que contre Amiens, on avait fait preuve de trop de verticalité dans le jeu. On a manqué de patience, de jeu combiné, de prise de temps. On gagnait, on perdait le ballon et ça nous demandait beaucoup de courses. En perdant beaucoup de ballons, on n’a pas la possibilité d’être cohérents dans l’aspect technique. L’idée est d’amener des choses différentes, notamment dans les couloirs », a indiqué Laurent Batlles.

ASSE : Batlles veut avoir Krasso parfois « dans la construction du jeu »

En plus de cela, le coach de l’ ASSE compte sur son joueur le plus décisif, Jean-Philippe Krasso, contre le HAC. Lors de son passage en conférence de presse, le technicien des Stéphanois a fait savoir qu’il a donné des consignes fermes au buteur de Verts, afin de le rendre plus efficace.

« Je pense que les équipes adverses le regardent. Quand il élimine un, il y a souvent un autre derrière. Il fait peur à l’adversaire, il est plus épié, il faut aussi peut-être qu'il change certaines choses […]. C’est important pour nous de l’avoir dans la construction du jeu, et notamment côté ballon. Ça lui demande beaucoup de courses.

Il faut se projeter dans la verticalité, faire des courses latérales. C’est intéressant pour venir aider, sortir du petit jeu, mais après il faut qu’il se projette devant le but. Donc ça demande pas mal de choses […]. Il faut qu'il appréhende ça. » Espérons pour l' ASSE que ces conseils à Krasso marchent bien au Havre.