Publié par ALEXIS le 21 mars 2023 à 13:56

Menée au Havre (2-0), l’ ASSE a arraché le match nul face au leader de la Ligue 2, samedi. Saint-Etienne méritait même de gagner au regard des stats.

L’ ASSE a fait une entame de match catastrophique au Havre, lors de la 28e journée, samedi dernier. Saint-Etienne a concédé deux buts au bout de 66 minutes de jeu. Mais l’AS Saint-Etienne a eu les ressources nécessaires pour réduire le score (2-1, 68e), et d’égaliser (2-2, 85e), alors qu’elle était réduite à 10 contre 11, après l’expulsion de Léo Pétrot (79e).

Dans des propos confiés au quotidien Le Progrès, l’entraîneur du Havre, Luka Elsner, a justement reconnu que l’ ASSE a de la qualité. « Le nul n’est pas illogique. Il y avait beaucoup de qualité en face lors d’une première mi-temps un peu chaotique. »

ASSE : Saint-Etienne a dominé la Havre, les statistiques !

Grâce au point du match nul ramené de Normandie, l' ASSE est désormais 12e de Ligue 2. Néanmoins, elle aurait pu prendre les trois points de la victoire et ainsi conforter son avance sur la zone rouge. Selon les chiffres d'Evect, l’ ASSE a dominé la rencontre face au Havre. Les statistiques publiées par la source indiquent que l'équipe de Laurent Batlles a remporté la bataille de la possession avec (58,1%), a obtenu beaucoup plus de corners (9 contre 2), a réussi plus de passes (78 contre 69%), a tiré plus au but (14 fois à 9) et a cadré plus de ses frappes (5 contre 2).

Le seul voyant qui n’était pas au vert est celui des duels. Dans ce domaine, l’ ASSE a été dominée par son adversaire, soit 47% de duels gagnés contre 52% pour les Havrais. Au niveau des duels aériens, ce fut du 40% contre 59%, d'après le média spécialisé.