Publié par ALEXIS le 18 mars 2023 à 12:55

Recrue hivernale de l’ ASSE, Lamine Fomba a fait une grosse promesse pour la fin de saison des Verts, en course pour le maintien en Ligue 2.

L’ ASSE est 13e de la Ligue 2 avant d’affronter le Havre, ce samedi (15h) au stade Océane, en levée de rideau de la 28e journée. L’AS Saint-Etienne est sur une série positive de 6 matchs sans défaite en championnat, soit 4 victoires et 2 nuls consécutifs. C’est donc une équipe de Laurent Batlles en confiance qui a débarqué en Normandie face au leader de la L2, cet après-midi.

L’ ASSE s’attend à gros match, car son adversaire marche sur peau cette saison. L’équipe de Luka Elsner est sur une série record de 25 matchs de suite sans défaite en championnat cette saison. Soit précisément 15 victoires et 10 nuls, depuis sa défaite à Valenciennes (1-0) début aout 2022, lors de la 2e journée.

ASSE : Lamine Fomba, « je vais monter en puissance »

Pour cette confrontation au Havre, Laurent Batlles peut compter sur Lamine Fomba (25 ans). Il n’est certes pas titulaire, mais le milieu de terrain se tient prêt pour apporter son expérience à l’équipe stéphanoise, dans la lutte pour le maintien.

« À Nîmes, j’avais l’habitude d’enchainer les matchs, les titularisations. À l’ ASSE, je suis sur le banc, mais j’aspire à être titulaire. Nous sommes des compétiteurs, il allait falloir batailler pour gagner ma place ».

Pour finir, le joueur barré par la concurrence de Thomas Monconduit (32 ans) a fait une promesse en cette fin d’exercice. « Je vais monter en puissance », a-t-il rassuré en conférence de presse, avant le déplacement au HAC. Il faut continuer sur cette bonne dynamique, avec cette cohérence et cet état d'esprit. Plus on grappillera de points, plus on s’éloignera de la zone de relégation. »

Pour rappel, l'ancien capitaine de Nîmes Olympique a pris part à 7 bouts de matchs (234 minutes de jeu disputées) depuis son arrivée à Saint-Etienne, fin janvier.