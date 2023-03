Publié par ALEXIS le 18 mars 2023 à 09:47

À quelques heures du match entre l’ ASSE et le Havre, Josué Casimir, ailier du Havre AC, a prévenu ses coéquipiers de la menace stéphanoise.

C’est ce samedi à partir de 15h que l’ ASSE affronte le Havre AC au stade Océane. Cela, en ouverture de la 28e journée de Ligue 2. L’AS Saint-Etienne et le HAC ne sont pas logés à la même enseigne dans le championnat. Pendant que le club normand caracole en tête de la L2, son homologue ligérien joue le maintien dans la deuxième moitié du classement.

Contrairement aux Havrais, les Stéphanois ne sont plus en course pour le retour immédiat en Ligue 1. En plus, le déplacement de l’ ASSE au Havre s’annonce comme un match au gout de revanche, car l'équipe de Laurent Batlles avait été humiliée à Geoffroy-Guichard (0-6), lors du match aller disputé en aout 2022.

Havre-ASSE : Josué Casimir, « c’est normal de vouloir venir et casser le leader »

Passé en conférence de presse d’avant-match, Josué Casimir a laissé entendre que les Verts auront forcément un sentiment de revanche, lors de ce match retour. « Je pense, ce qui est légitime après (le match aller, ndlr). Ils sont sur une bonne dynamique, de 6 matchs sans défaite. C’est normal de vouloir venir et casser le leader. »

Après avoir prévenu ses partenaires, l’attaquant du Havre AC a indiqué l’attitude à adopter pour éviter de tomber dans le piège de l’ ASSE. « Nous ne sommes pas concentrés sur tout ce qui se passe à l’extérieur. Ce qui se passe derrière ne nous intéresse pas trop. Le plus important, c’est nous, notre projet de jeu et ce qu’on veut accomplir », a confié le joueur de 21 ans, tout en évoquant « un beau match et une belle affiche. »