Publié par ALEXIS le 23 mars 2023 à 07:48

Revenu sur le match nul concédé à l’ ASSE (2-2), le capitaine du Havre AC est frustré, mais il reconnait que les Verts leur ont donné une belle réplique.

Lors de son déplacement au stade Océane, samedi dernier, l’ ASSE a été menée par le Havre AC (2-0), après 66 minutes de jeu. Mais le club normand a été surpris ensuite par la réaction des Verts. L'AS Saint-Étienne a réduit l'écart d’abord par Abdul Kader Bamba (2-1, 68), puis a égalisé grâce à son buteur Jean-Philippe Krasso (2-2, 85e).

Un renversement de situation qui frise la faute technique pour le leader de Ligue 2, car l’ASSE était réduite à 10 contre 11, à la suite de l’exclusion du défenseur Léo Pétrot (79e).

Pendant son intervention dans l'émission ‘’Ligue 2 BKT le Débrief’’ sur RMC, Victor Lekhal a fait part de sa grosse frustration. « On était forcément frustré après le match, parce que lorsqu'on mène (2-0) à domicile et qu'on se fait rejoindre au score, surtout à 11 contre 10, c'est forcément frustrant », a-t-il confié, très déçu.

Havre AC-ASSE : Lekhal, « on est tombé sur une belle équipe de Saint-Étienne »

En effet, le Havre AC est invaincu depuis la 2e journée du championnat, soit une série de 26 matchs de rang sans défaite. Le club normand caracole en tête de la Ligue 2 avec 7 points d’avance sur les Girondins de Bordeaux. De plus, l'équipe de Luka Elsner avait infligé une lourde défaite à l’ ASSE lors du match aller à Geoffroy-Guichard (0-6).

Malgré cela, l’ ASSE a bien résisté au leader. Et le capitaine du HAC s’est incliné devant la force mentale de l’équipe de Laurent Batlles. « On est malgré tout tombé sur une belle équipe de Saint-Étienne, qui nous a posé pas mal de problèmes », a reconnu Victor Lekhal (auteur du 2e but havrais sur penalty).