FC Lorient-ASSE : Dupraz officialise un renfort au milieu, la compo !

Publié par Thomas le 07 avril 2022 à 19:39

À la veille du match FC Lorient-ASSE, Pascal Dupraz a annoncé le retour d'un international camerounais, dans le groupe contre le FCL.

ASSE : Dupraz annonce le retour de Neyou contre les Merlus

Mobilisation générale à l’AS Saint-Etienne. À la veille d’un déplacement à Lorient, les hommes de Pascal Dupraz ont leur destin en main, à seulement 8 journées de la fin du championat. 18e et barragistes de Ligue 1, les Verts abordent la rencontre contre le FCL (16e et à 1 point) comme une finale avant l’heure. Une victoire des Stéphanois leur assurerait une sortie de la zone rouge mais un nouveau revers les enliserait encore plus dans une crise sportive. " Lorient est à une équipe à qui on a repris des points depuis que je suis arrivé. Ils ont un point de plus, donc si je dis qu'ils sont de notre niveau, je ne dois pas être loin de la vérité. C'est une confrontation très importante ", a déclaré le technicien savoyard.

Pour cette rencontre ô combien importante, l’ ASSE pourra compter sur le retour de son milieu de terrain Yvan Neyou, enfin de retour dans le groupe après presque quatre mois sans jouer (dernier match contre le FC Nantes le 22 décembre). L’international camerounais, qui a grandement manqué aux Verts ces derniers mois, a pleinement récupéré de ses blessures. " Neyou, est transformé depuis quelques temps. Il est débarrassé de sa blessure et s'entraîne très bien. Il sera dans le groupe par ailleurs ", a confirmé son coach ce jeudi en conférence de presse.

Des absences notoires contre le FCL

Malgré ce retour important, l’AS Saint-Etienne devra se priver une nouvelle fois de son meilleur buteur tunisien, Wahbi Khazri, absent depuis la trêve internationale. " Khazri est sur la bonne voie. Pas encore avec le groupe sur le terrain, il redouble d'effort tout comme Hamouma... Wahbi c'est seulement quatre ou cinq matchs depuis que je suis là en tant que titulaire. Comme tous ceux qu'ils sont à l'arrêt, il nous manque ", a déploré Pascal Dupraz, qui devra également faire sans Falaye Sacko, Boubacar Fall, Joris Gnagnon et Mahdi Camara, ecarté jusqu'à lundi pour faute grave. Présent en conférence de presse, ce jeudi, au côté de son coach, Enzo Crivelli devrait débuter contre les Merlus vendredi soir, lui qui avait fait ses grands débuts face à l’ OM la semaine dernière.

Compo probable de l’ ASSE contre le FC Lorient :

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : H. Moukoudi, E. Mangala, M. Nadé

Milieux de terrain : S. Thioub, L. Gourna-Douath, Y. Neyou, T. Kolodziejczak

Attaquants : R. Boudebouz, E. Crivelli, D. Bouanga