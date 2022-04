OM Mercato : Sampaoli, une décision radicale pour son avenir !

Publié par Timothée Jean le 08 avril 2022 à 00:09

Alors que la direction de l’OM travaillerait déjà en coulisse sur sa succession, Jorge Sampaoli a pris une décision radicale pour son avenir.

OM Mercato : Jorge Sampaoli a déjà tranché pour son avenir

L’Olympique de Marseille semble avoir un problème d’importance sur les bras. Son entraîneur Jorge Sampaoli n’est pas certain d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2023. Et pour cause, le technicien argentin a lui-même jeté un énorme coup de froid sur son avenir à Marseille. Il s’est dit prêt à démissionner de son poste si son équipe ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Cette sortie médiatique de Jorge Sampaoli a immédiatement relancé les spéculations sur son avenir. Selon la presse italienne, la direction de l’ OM aurait déjà pris les devants et travaillerait en coulisses sur sa succession. Calciomercato révélait récemment que les dirigeants marseillais envisageraient de s’attacher les services de Roberto De Zerbi (Shakhtar Donetsk), en cas de départ de Sampaoli. Pourtant, les échos de But font part d’une autre version.

Jorge Sampaoli parti pour rester à Marseille

Depuis son arrivée sur le banc de l’ OM, Jorge Sampaoli a réussi, avec les profils qu’il a à sa disposition, à mettre en place le jeu qui le caractérise. Son équipe est difficile à manœuvrer, bien armée dans tous les secteurs et portée par des individualités rayonnantes. Son OM conserve aussi la deuxième place de Ligue 1 à huit journées de la fin de saison. Ainsi, selon la source, les déclarations du coach argentin concernant son avenir ne seraient en réalité qu’une manière de mettre la pression sur ses joueurs. Car dans le fond, il ne souhaite pas du tout partir de l’Olympique de Marseille. Une qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions devrait donc sceller un peu plus sa situation à Marseille.

Le stratagème en vaut peut-être la chandelle. La qualification pour la Ligue des champions sera en effet un indicateur précieux, car l’ OM compte bien négocier ce sprint final. En attendant, l’ OM devra bien négocier un virage très attendu avec la double confrontation contre PAOK Salonique en quart de finale de la Ligue Europa Conférence.