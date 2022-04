OGC Nice Mercato : Le Gym à la lutte pour une pépite suisse

Publié par Ange A. le 09 avril 2022 à 06:34

L’ OGC Nice pourrait piocher en Suisse lors du prochain mercato estival. Le Gym en pincerait pour un international Espoir suisse.

Un renfort suisse pour l’ OGC Nice cet été ?

Avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs, l’ OGC Nice connaît un coup de mou. Malgré sa 5e place en Ligue 1, Nice peut toujours croire au podium. Les Aiglons n’accusent que deux points de retard sur le Stade Rennais, actuel 3e. Toujours en course pour finir sur le podium, le club azuréen préparerait en parallèle son prochain mercato. Alors qu’un possible transfert définitif de Justin Kluivert est désormais évoqué, le Gym voudrait boucler une autre signature du côté de la Suisse. Le quotidien local Blick dévoile un intérêt de Nice pour Kastriot Imeri. Âgé de 21 ans, ce milieu offensif évolue actuellement au Servette FC, son club formateur.

Kastriot Imeri, la belle pioche du Gym ?

L’international Espoir suisse réalise une belle saison avec l’actuel 6e de Super League. Le milieu compte 10 buts et trois passes décisives en 24 apparitions cette saison. Suffisant pour taper dans l’œil de l’ OGC Nice selon le journal. L’avenir de Kastriot Imeri pourrait d’autant plus s’écrire loin de Servette qu’il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison. Son club formateur pourrait donc le céder cet été de peur de le voir partir libre en 2023, lors de l’expiration de son contrat.

Au vu de ses performances et de sa situation contractuelle, Imeri intéresserait aussi l’Eintracht Francfort. Les Allemands seraient disposés à débourser 1 million d’euros pour la pépite suisse. Une offre qui aurait peu de chances d’aboutir, tant sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros selon Transfermarkt. Reste à savoir ce que proposera Nice pour signer cette cible.