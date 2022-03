OGC Nice Mercato : Un accord à 15 M€ avec Mourinho se précise

Publié par Ange A. le 30 mars 2022 à 08:42

L’ OGC Nice pourrait définitivement recruter Justin Kluivert, prêté par la Roma, cet été. José Mourinho ne devrait pas s’y opposer.

Justin Kluivert parti pour rester à l’ OGC Nice

Quatrième de Ligue 1, l’OGC Nice a réalisé un ambitieux recrutement l’été dernier. Après l’arrivée de Christophe Galtier, les renforts se sont succédés pour étoffer les rangs du Gym. Le club azuréen est notamment parti piocher à l’AS Roma pour renforcer son secteur offensif. Les Aiglons ont bouclé le prêt de Justin Kluivert. Nice dispose d’une option d’achat pour l’ailier néerlandais. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives, le fils de Patrick Kluivert enchante l’Allianz Riviera. Ses récentes performances lui ont d’ailleurs permis d’être élu meilleur joueur du club en janvier et février. Au vu de ses prouesses, la direction niçoise voudrait boucler le transfert définitif de Kluivert cet été comme l’indique Ouest France.

Vers un deal à 15 M€ avec la Roma de Mourinho

La clause libératoire de Justin Kluivert se situerait entre 10 et 15 millions d’euros. Un montant loin d’effrayer l’ OGC Nice, propriété d’INEOS. Nice et la Roma ne devraient pas avoir de mal à trouver un accord pour ce transfert. L’ailier de 22 ans n’entre pas dans les plans de jeu de José Mourinho, le coach des Giallorossi. Une vente de Kluivert cet été ferait d’autant plus de bien au club italien qu’elle lui éviterait de se retrouver dans une situation inconfortable dans un an.

Le contrat du Néerlandais expire en effet en 2023 avec le club de la capitale italienne. Lequel avait claqué 17 millions d’euros en 2018 pour recruter le joueur formé à l’Ajax Amsterdam. Dans le dur à Rome, il avait été prêté sans succès à Leipzig la saison passée. La tendance est davantage au départ du Batave qu’à une prolongation de son contrat avec la Louve.