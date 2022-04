FC Lorient - ASSE : Encore une terrible nouvelle pour Dupraz

Publié par Ange A. le 09 avril 2022 à 08:04

Battue par le FC Lorient vendredi, l’ ASSE a enregistré une autre mauvaise nouvelle. Un attaquant a signé son retour à l’infirmerie.

Une nouvelle humiliation pour Saint-Étienne

L’AS Saint-Étienne n’y arrive plus en championnat. Vendredi, le FC Lorient a signé une remontada XXL face à l’ ASSE. Les Verts disposaient d’une avance de deux buts après 22 minutes avant de s’effondrer sur la pelouse des Merlus (6-2). Absent des terrains depuis décembre, Yvan Neyou a notamment manqué son retour à la compétition. Le milieu camerounais a été exclu six minutes seulement après son entrée à l’heure de jeu. Suite à ce revers, Pascal Dupraz et ses protégés alignent un quatrième match sans victoire en Ligue 1, une deuxième défaite de rang. Barragistes, les Verts accusent désormais 4 points de retard sur leur bourreau du soir qui cale à la 16e place. Outre cette humiliation, le club ligérien a enregistré une autre mauvaise nouvvelle avant le coup d’envoi de la rencontre.

Crivelli, le nouveau coup pour l’ ASSE

Annoncé titulaire contre le FC Lorient, c’est finalement depuis le banc qu’Enzo Crivelli a vécu la correction infligée à Saint-Étienne au Moustoir. L’attaquant de l’ ASSE s’est blessé durant les échauffements. Pascal Dupraz l’a remplacé par Arnaud Nordin, auteur du deuxième but stéphanois. Les prochaines heures permettront d’en savoir plus sur la nouvelle blessure de Crivelli. L’avant-centre prêté par Istanbul Basaksehir est gêné par les pépins physiques depuis son arrivée cet hiver. L’ancien Bordelais a longtemps été éloigné des terrains par une blessure aux adducteurs. Il n’a disputé que 26 minutes depuis son arrivée dans le Forez. C’était lors de la dernière journée lors d’une autre défaite contre l’Olympique de Marseille au Chaudron (4-2).

Alors que Crivelli retourne à l’infirmerie, Pascal Dupraz espère récupérer Wahbi Khazri. Touché aux ischio, le Tunisien, meilleur buteur stéphanois cette saison, était de nouveau forfait contre Lorient. Le retour du capitaine des Verts est espéré pour la réception de Brest lors de la prochaine journée.