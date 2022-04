ASSE : D'excellentes nouvelles pour Pascal Dupraz avant Monaco

Publié par Ange A. le 22 avril 2022 à 06:13

ASSE : En marge de la réception de l’AS Monaco ce samedi, trois blessés ont effectué leur retour à l’entraînement à l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Des renforts pour Dupraz en vue de Monaco ?

L’AS Saint-Étienne est de nouveau barragiste suite à son nul mercredi sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-2). Engagée dans la course au maintien, l’ ASSE a repris le travail ce jeudi. Les Verts jouent gros lors de leur prochaine sortie avec la réception de l’AS Monaco, 5e de Ligue 1. En marge de cette affiche comptant pour la 34e journée, le club ligérien a enregistré quelques retours à l’entraînement. Comme le montrent les clichés publiés par le club sur Twitter, Falaye Sacko, Enzo Crivelli et Aïmen Moueffek étaient présents à l’Étrat ce jeudi. Selon le site pro-stéphanois EVECT, il s’agissait surtout d’un travail de réathlétisation pour ces trois éléments. De quoi jeter le froid sur leur présence contre le club de la Principauté.

De bon augure pour le maintien de Saint-Étienne

Au sortir du match entre Saint-Étienne et Bordeaux, Pascal Dupraz a ruminé sa marotte. Le coach de l’ ASSE s’accroche au maintien des Verts en Ligue 1. Selon lui, il sera surtout question de combler les lacunes défensives de son équipe pour y parvenir. Avant cette rencontre, le technicien savoyard regrettait encore la grave blessure de Falaye Sacko. Le défenseur malien a été victime d’une rupture du ligament latéral interne du genou droit.

Il était retourné au Portugal pour suivre des soins et s’est lancé depuis son retour dans le Forez dans une opération contre-la-montre pour terminer la saison avec les Verts. Son entraîneur garde espoir de le récupérer dans ce sprint final. « On espère que Falaye pourra jouer quelques matchs. Parce que Sacko nous manquant, on est tout d’un coup bancal derrière », indiquait l’entraîneur stéphanois après le succès à Brest (2-1) samedi dernier.