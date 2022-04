PSG Mercato : C’est bouclé, le successeur de Di Maria a déjà signé

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2022 à 09:03

PSG Mercato : Libre en juin prochain, Angel Di Maria va changer d’air à l’issue de la saison. Sa succession serait même d’ores et déjà réglée au Paris SG.

Le Sporting Portugal lâche sa réponse pour un milieu offensif

Dans la foulée de l’opération de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain a envoyé Pablo Sarabia en prêt d’une saison au Sporting Portugal. Malgré les bonnes prestations du milieu offensif espagnol, son entraîneur Ruben Amorim a reconnu que Sarabia est clairement hors de portée sur le plan financier. « Nous avons des limites à ne pas dépasser.

C’est la même situation que João Mario l’an passé. On ne connaît pas l’avenir, mais on connaît la réalité. La nôtre est complètement différente de celle des plus grands clubs », a déclaré le coach du Sporting. Une décision qui pourrait finalement faire le bonheur du club de la capitale.

PSG Mercato : Pablo Sarabia successeur naturel de Di Maria ?

D’après le quotidien L’Équipe, Pablo Sarabia devrait faire son retour au Paris Saint-Germain au terme de l’exercice en cours et la fin de sa cession provisoire au Sporting. Arrivé en juillet 2019 contre un chèque de 18 millions d’euros, l’ancien ailier du FC Séville pourrait finalement avoir sa chance au sein de l’équipe du PSG. L’Équipe révèle notamment que la direction parisienne envisagerait désormais de retenir l’international espagnol de 29 ans pour remplacer Angel Di Maria qui s’apprête à faire ses adieux au public parisien.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Sarabia pourrait donc intégrer l’effectif des Rouge et Bleu pour la saison prochaine. Alors que le RB Leizpg entendait compliquer la piste Christopher Nkunku, le Paris Saint-Germain finalement miser sur le joueur formé au Real Madrid.Un revirement spectaculaire pour un joueur dont l’avenir semblait s’écrire ailleurs qu’au Paris SG selon plusieurs sources locales et étrangères. Affaire à suivre donc pour Sarabia et le Mercato PSG...