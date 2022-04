OM Mercato : Sampaoli valide cette recrue à 0€ de Longoria

Publié par Ange A. le 11 avril 2022 à 09:33

OM Mercato : Jorge Sampaoli a salué la performance d’Amine Harit contre le MHSC. Une bonne nouvelle au moment où son avenir fait parler.

OM Mercato : Jorge Sampaoli encense Amine Harit

L’Olympique de Marseille a aligné un septième succès de rang dimanche contre le Montpellier Hérault. L’ OM s’est imposé (2-0) au Vélodrome pour cette dernière rencontre de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats. Buteur contre Saint-Étienne lors de la dernière journée, Amine Harit s’est cette fois mué en passeur contre le MHSC. Sa performance a ravi Jorge Sampaoli. Le coach marseillais se réjouit des progrès affichés par l’international marocain. « Il a évolué footbalistiquement […] C’est devenu un joueur très important pour nous et il le sera à chaque match du sprint final », a indiqué le technicien argentin. Cette sortie devrait notamment ravir le principal concerné ouvert à un transfert définitif à Marseille.

Un avenir pour Amine Harit à Marseille ?

En marge du match entre l’Olympique de Marseille et le PAOK jeudi dernier, Amine Harit s’était prononcé sur son avenir. Prêté sans option d’achat, le Marocain ouvrait la porte à un transfert définitif à Marseille. « Je me sens bien, il y aura des discussions avec l’ OM et avec Schalke, c’est sûr », indiquait-il en conférence d’avant-match. Cette saison, le polyvalent milieu offensif compte 4 buts et 3 passes décisives en 24 matchs.

La presse allemande, notamment Ruhr24, révélait que Schalke 04 n’avait pas l’intention de conserver Harit. Son contrat avec le pensionnaire de D2 allemande est encore valide jusqu’en juin 2024. Malgré cette ouverture dans ce dossier, Marseille n’a pas encore tranché pour l’avenir de l’ancien Nantais. L’Équipe croit savoir le club phocéen n’a pas encore entamé la moindre discussion formelle en vue d’un transfert d’Amine Harit. Lequel serait sur les tablettes de Villarreal d’après le quotidien sportif.