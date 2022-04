Bordeaux : De très mauvaises nouvelles tombent pour les Girondins

Publié par Jules le 11 avril 2022 à 12:38

Alors que Bordeaux s'est imposé en Ligue contre le FC Metz (3-1), une fin de saison compliquée les attend. D'autant que des mauvaises nouvelles sont tombées.

Bordeaux devra faire sans plusieurs titulaires

Victorieux face au FC Metz hier (3-1), les Girondins de Bordeaux se sont replacés dans la course au maintien et peuvent de nouveau y croire. Avec seulement un point de retard sur Saint-Etienne, 18e, les Girondins espèrent encore sauver leur peau dans l'élite cette saison. Néanmoins, deux mauvaises nouvelles sont tombées pour David Guion, en marge du match face aux Messins. Deux joueurs très importants du FCGB risquent de rater plusieurs matches jusqu'à la fin de la saison : Alberth Elis et Timothée Pembélé.

L'attaquant hondurien était, en effet, absent de la feuille de match avant la rencontre face au FC Metz. D'après les informations de Sud Ouest, cette blessure serait assez grave pour l'éloigner des terrains durant toute cette fin de saison. Auteur de 9 réalisations cette saison avec Bordeaux en Ligue 1, il est le meilleur buteur des Girondins et son absence risque de peser lourd dans les prochaines semaines. Sa blessure pourrait, par ailleurs, relancer Dilorsun qui ne sera pas conservé par le FCGB. Quant à Timothée Pembélé, le jeune défenseur prêté par le PSG s'est blessé hier sur la pelouse du Matmut Atlantique.

Une blessure sérieuse pour Timothée Pembélé

Visiblement touché au genou en fin de première période, Timothée Pembélé pourrait bel et bien rater quelques matches dans cette fin de saison avec les Girondins de Bordeaux. Toujours selon Sud Ouest, sa blessure serait sérieuse, comme le confirme David Guion lui-même qui a déclaré "ça semble assez grave" concernant la blessure de l'international U20. C'est son genou qui aurait tourné et la date de son retour est, pour le moment, plus qu'incertaine.

L'absence de ces deux joueurs vient donc allonger à la liste des patients à l'infirmerie des Girondins. En plus d'Alberth Elis et Timothée Pembélé, deux autres joueurs de Bordeaux sont toujours absents. Marcelo, débarqué cet hiver, a été victime d'une "petite alerte en milieu de semaine" d'après le coach du FCGB et pourrait revenir assez rapidement. Pour Rémi Oudin, blessé aux adducteurs, les choses semblent néanmoins plus graves.