PSG Mercato : Une sensation portugaise proche du Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2022 à 13:17

PSG Mercato : Après avoir pris la décision de lever l’option d’achat de Nuno Mendes, le Paris SG viserait également une autre sensation portugaise.

PSG Mercato : Le Paris SG parmi les favoris pour Darwin Nunez

Si l’espoir semble revenu concernant une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain travaille sur d’autres pistes afin de renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine. Après des cibles ronflantes comme Robert Lewandowski, Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Paulo Dybala et Mohamed Salah, les dirigeants parisiens seraient intéressés par le profil de Darwin Nunez. Sensationnel sous le maillot du Benfica Lisbonne, l’attaquant de 22 ans est annoncé sur le départ cet été.

En effet, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le jeune international uruguayen souhaiterait rejoindre un club plus huppé afin de passer un cap dans sa carrière. Auteur de 31 buts et 3 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, l’avant-centre du Benfica ne manque pas de courtisans. Dans son édition du jour, le tabloïd britannique The Athletic révèle que le PSG ferait partie de trois cadors européens prêts à faire des folies pour s’attacher les services de Darwin Nunez. Les deux autres clubs étant Manchester United et Chelsea. Buteur prolifique, le natif d’Artigas pourrait ainsi rejoindre un top club cet été, mais il faudra mettre la main à la poche pour réaliser ce gros coup sensationnel.

PSG Mercato : Benfica réclame 70M€ pour le nouveau Cavani

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait procéder à du changement dans son secteur offensif. En effet, avec le départ d’Angel Di Maria, en fin de contrat le 30 juin, le club de la capitale souhaiterait faire venir un nouvel élément offensif. Si Pablo Sarabia, prêté cette saison au Sporting Portugal, devrait revenir et rester dans la capitale la saison prochaine, Leonardo voudrait tout mettre en oeuvre pour boucler le transfert de Darwin Nunez, déjà considéré en Uruguay comme le nouveau Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu.

D’après le journaliste David Ornstein, les décideurs de Benfica réclameraient un chèque de 70 millions d’euros pour le vendre au début du mercato. Aucune offre concrète n’aurait encore été formulée dans ce dossier, mais une finale à trois entre le PSG, Chelsea et Manchester United serait dans les tuyaux pour Nunez.