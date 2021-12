Real Madrid Mercato : Barça, Arsenal, ils s'activent pour Darwin Nuñez

Publié par Thomas le 02 décembre 2021 à 15:38

C'est l'une des sensations de ce début de saison, Darwin Nuñez affole l'Europe. Il est convoité par des géants comme le Real Madrid, le Barça ou l'AC Milan.

Real Madrid Mercato : Les cadors s’activent pour Darwin Nuñez

Encore inconnu l’année dernière, Darwin Nuñez devrait enflammer le prochain mercato estival. Et pour cause, l’attaquant uruguayen est dans le viseur d’à peu près tous les gros clubs du Vieux Continent. Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 10 matches de Liga Nos et 3 buts en 5 rencontres de Ligue des champions, l’ancien joueur d’Almeria en Espagne signe une montée en puissance folle en cette fin d’année 2021.

Des performances monstrueuses, qui inquiètent malgré tout ses dirigeants du Benfica Lisbonne, qui voient chaque jour de nouveaux prétendants toquer à leur porte, dont le Real Madrid, désireux de recruter le joyau uruguayen l’été prochain. En plus des Merengues, six clubs de gros calibre s’intéresseraient à Darwin Nuñez et tout pourrait s’accélérer prochainement. Comme l’avance le journaliste Ekrem Konur, des cadors prévoient d’entamer des discussions avec l’entourage de l’attaquant de 22 ans : l’AC Milan, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Tottenham, Arsenal et le Borussia Dortmund. Des écuries anglaises, espagnoles, italiennes et allemandes, mais aucun club de Ligue 1...

Le joueur aurait ses préférences

Parmi ce lot de courtisans, Darwin Nuñez reste concentré sur sa saison avec le Benfica et commencera à s’ouvrir aux propositions lors du mercato estival. Néanmoins, et comme l’avance le site Calciomercato, la pépite lisboète aurait un faible pour l’AC Milan et le Borussia Dortmund, deux clubs où le joueur connaîtrait une concurrence faible en attaque et pourrait ainsi s’épanouir pleinement. Le BVB en fait même une piste prioritaire pour succéder à Erling Haaland. Du côté du Real, Nuñez viendrait épauler Karim Benzema jusqu’à la fin de son aventure chez les Blancos. À l’aube d’une carrière flamboyante, il ne fait aucun doute que Darwin Nuñez fera grandement parler de lui ces prochaines années.