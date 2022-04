OL-West Ham : Une terrible déconvenue se profile à Lyon !

Publié par Thomas le 12 avril 2022 à 12:26

OL-West Ham : À l'approche du choc contre les Hammers en Ligue Europa, Lyon devrait se passer de deux cadres au milieu et penserait à une solution inédite.

OL-West Ham : Lyon sans Aouar et Ndombele contre West Ham

Match capital pour l’Olympique Lyonnais ce jeudi contre West Ham. Après le nul du match aller qui laissera sans doute des regrets à Peter Bosz, les Gones reçoivent au Groupama Stadium des Hammers en perte de vitesse en Premier League. L’occasion pour Lyon de redorer une saison plutôt décevante, marquée par des résultats approximatifs en Ligue 1 et des problèmes internes qui ont longtemps impacté l’écosystème du club.

Si la qualification en demi-finale semble à la portée de l’ OL ce jeudi, Peter Bosz a néanmoins appris une bien mauvaise nouvelle sur son milieu de terrain. Déjà fortement impacté par la blessure de Maxence Caqueret, l’Olympique Lyonnais devrait composer sans Houssem Aouar et Tanguy Ndombele, tous deux blessés après le match contre Strasbourg ce week-end. D’après L’Équipe, les deux joueurs, titulaires contre le RCSA, souffriraient de micro déchirures et un bilan de santé sera fait dans la journée pour estimer la durée d’indisponibilité. Un coup dur de taille pour l’entraîneur néerlandais qui doit désormais reconfigurer son entrejeu et qui devra, pour ce faire, convoquer un renfort prometteur.

Mohamed El Arouch convoqué pour OL-West Ham

Face à cette hécatombe terrible, l’Olympique Lyonnais devrait appeler en équipe première le très prometteur Mohamed El Arouch. Le milieu de 18 ans, dont les qualités ne manquent pas, pourrait bien profiter des blessures de ses aînés pour connaître ses premières minutes en compétition officielle. L’été dernier, après avoir signé pro chez les Gones, El Arouch avait vu son entraîneur lui offrir du temps de jeu en amical contre Villefranche et Wolfsburg.

" C’est un joueur très technique, capable de casser les lignes. Il peut jouer comme n°6, 8 voire 10. Je pense que c’est plus un 8 relayeur qui aime avoir le jeu devant lui. Il sait jouer simple avec une bonne qualité de dernière passe, et il est aussi adroit sur coup de pied arrêté ", déclarait Mathieu Bodmer au sujet du milieu il y a quelques mois, au micro de RMC Sport.