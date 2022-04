PSG Mercato : Vente du club, le Qatar fait une grande annonce !

Publié par Thomas le 12 avril 2022 à 11:26

PSG Mercato : D'après la presse espagnole, le Qatar souhaiterait vendre le Paris SG après le Mondial. Une info choc sur laquelle le club est vite revenu.

PSG Mercato : La rumeur d’une vente affole l’Espagne

Connu pour sa prospérité financière et son budget quasi illimité lors des périodes de transferts, le Paris Saint-Germain est une des rares écuries à ne pas avoir souffert économiquement de la pandémie mondiale et des différentes crises qui ont touché le football ces dernières années. Malgré des performances sportives parfois en dessous des espérances, le Paris SG jouit d’un soutien sans faille du Qatar, qui continue de développer son soft power à travers l’entité francilienne depuis 2011.

Seulement, si l’on pensait cette union sacrée entre le pays du Golf et Paris, le journaliste espagnol Edu Aguirre a fait une annonce fracassante sur une possible vente du PSG à la fin de l’année. D’après le chroniqueur d'El Chiringuito, le Qatar aurait décidé d’abandonner le Paris Saint- Germain après la Coupe du Monde fin 2022. " L'émir considère que le club a échoué en Ligue des Champions mais aussi avec la prolongation de Kylian Mbappé ", a-t-il déclaré devant plus de 200 000 téléspectateurs lundi soir.

Alors même que le dossier Mbappé n’est pas encore bouclé et qu'une prolongation est encore possible, l’information a de quoi surprendre les observateurs. Une rumeur finalement vite démentie par le PSG lui-même.

Paris réagit et tacle l’émission espagnole

Après la véritable bombe lancée par Edu Aguirre, plusieurs journalistes, dont certains proches du club Rouge et Bleu, ont tour à tour démenti l’information d’une vente du club. Tout d’abord, Andrés Onrubia Ramos, auteur et journaliste reconnu pour ses nombreux ouvrages liés au football tricolore, qui affirme hier soir que le PSG a catégoriquement démenti cette rumeur que le club qualifie de " fake ". Démenti également du journaliste Tariq Panja du New York Times et d’Abdellah Boulma.

De surcroît, RMC Sport dévoile dans la foulée que le PSG " nie complètement et catégoriquement ces fausses nouvelles ". Le club aurait par la suite déclaré : " Ce n’est pas un hasard si cela vient d’un média espagnol bon marché. " La relation déjà tendue entre le club de la capitale et l’Espagne ne risque donc pas de s’améliorer ces prochains mois.