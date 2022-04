Real Madrid Mercato : Une arrivée inattendue pour Ancelotti cet été

Publié par Jules le 12 avril 2022 à 18:26

Real Madrid Mercato : Alors que les Madrilènes préparent un mercato XXL, une arrivée inattendue devrait survenir cet été en provenance d'Italie.

Real Madrid Mercato : Un joueur prêté devrait revenir cet été

Le marché des transferts s'annonce agité du côté du Real Madrid cet été. Tandis que tous les supporters du Real sont attentifs à la situation de Kylian Mbappé et scrutent la moindre de ses déclarations, d'autres dossiers sont ouverts du côté de la Maison Blanche. Sur le plan des départs, les Merengues veulent se séparer d'un certain nombre de joueurs et un nouveau nom pourrait venir garnir la liste des indésirables. En effet, Brahim Diaz ne devrait pas être conservé par l' AC Milan cet été, malgré l'option d'achat dont dispose le club lombard.

Selon le média espagnol Todo Fichajes, le club de Paolo Maldini n'envisagerait pas d'acheter le jeune Brahim Diaz à l'issue de son prêt en Italie. Du côté de l' AC Milan, le joueur a déçu et n'a pas convaincu ses dirigeants de faire une offre au Real Madrid pour le faire rester chez les Rossoneri. Un nouveau dossier risque donc de s'ouvrir du côté des Merengues qui devront gérer ce retour qui n'était sûrement pas dans les plans des Madrilènes, qui auraient probablement préféré une vente avec possibilité de rachat, comme convenu dans l'accord de prêt.

Real Madrid Mercato : Quel avenir pour Brahim Diaz ?

L'actuel leader de Serie A ne veut donc pas garder le joueur, mais songerait tout de même à recruter Marco Asensio pour le remplacer cet été. Le retour de Brahim Diaz ne devrait cependant pas permettre au Real Madrid de remplacer numériquement Asensio et il y a davantage de chances que le joueur s'en aille cet été, que ce soit sous la forme d'un transfert sec ou d'un prêt avec option d'achat, comme c'était le cas cette saison.

Sans faire une saison catastrophique, le milieu offensif espagnol ne surnage pas non plus avec l' AC Milan. Ses 4 buts et ses 4 passes décisives en 35 matches, cette saison, devraient lui permettre de retrouver un club la saison prochaine, alors que son contrat avec le Real Madrid expire en 2023. À 22 ans, l'Espagnol conserve une certaine marge de progression et devrait avoir quelques sollicitations cet été.