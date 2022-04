Liverpool Mercato : Klopp suit de très près un roc défensif !

Publié par Thomas G. le 13 avril 2022 à 10:13

Liverpool Mercato : Les Reds pensent à recruter un nouveau défenseur central pour pallier à un éventuel départ cet été. Un roc brésilien est visé.

Liverpool Mercato : Klopp s'intéresse à un roc brésilien

À quelques heures du match retour de Ligue des Champions face à Benfica, Liverpool et Jürgen Klopp ont coché le nom d'un défenseur. Les Reds devraient à nouveau animer le marché des transferts cet été et seraient très intéressés par un défenseur du Torino. Après avoir recruté Ibrahima Konaté l’été dernier, les Reds veulent à nouveau faire un gros coup. Comme le révèle le journal anglais The Express, les dirigeants de Liverpool veulent faire signer Gleison Bremer. Cette année, le Torino fait partie des meilleures défenses de Serie A. Gleison Bremer y est pour beaucoup. Le défenseur brésilien de 25 ans a su stabiliser une défense fragile.

Son club demanderait 30 millions d’euros pour le laisser partir selon Tuttomercato. L’intérêt des Reds pour Bremer ne date pas d’aujourd’hui. En effet, Liverpool suit le joueur depuis janvier 2021. Gleison Bremer est également sur les tablettes de l’Inter Milan. Cependant, le sextuple champion d'Europe conserve une longueur d’avance sur les Nerazzurri.

Joe Gomez veut quitter la Mersey

Cette approche des Reds pour Gleison Bremer fait suite aux velléités de départ de Joe Gomez. Après sept années passées à Liverpool, l’international anglais souhaite plus de temps de jeu pour revenir en sélection. Jürgen Klopp ne peut pas lui garantir une place de titulaire à Liverpool. Steven Gerrard souhaiterait le faire signer à Aston Villa.

Au fil des années, l’international anglais a vu débarquer un bon nombre de défenseurs qui lui ont barré la route. Il semblerait que le trio van Dijk-Konaté-Matip ait eu raison de son avenir chez les Reds. L’ancien joueur de Charlton est très apprécié en Premier League, où Fulham,Tottenham et Leicester gardent un œil sur sa situation. Le défenseur de 24 ans souhaite relancer sa carrière après deux années compliquées.