Liverpool Mercato : Klopp prêt à miser gros sur Jude Bellingham

Publié par Thomas G. le 09 mars 2022 à 17:43

Liverpool sait qu'il doit régénérer son effectif pour continuer à gagner. Jürgen Klopp veut attirer dès cet été Jude Bellingham.

Liverpool Mercato : Jude Bellingham sur le départ ?

L’espoir anglais, Jude Bellingham, a de nombreux admirateurs. Tous les gros clubs de Premier League veulent le rapatrier en Angleterre. Il a quitté Birmingham en 2020 pour la somme de 25 millions d'euros en direction du Borussia Dortmund. Le club de Birmingham a d’ailleurs décidé de retirer le numéro 22 en l’honneur du joueur.

Depuis, il s’est installé comme un titulaire indiscutable à Dortmund. Il est le fer de lance de l’attaque puisqu'il forme avec Erling Haaland l’un des duos les plus dangereux d’Europe. Cette année est celle de la confirmation pour lui. Il réalise une saison pleine avec Dortmund (22 matches sur 24 possibles en Bundesliga), il a su pallier aux absences de ses compères d’attaque Erling Haaland et Marco Reus. Ses performances ont naturellement attiré l’attention des clubs du Big 4. Manchester City et Liverpool sont les deux clubs les plus intéressés par le joueur de 18 ans formé à Birmingham.

Jürgen Klopp veut Bellingham

Selon le Daily Mirror, Jürgen Klopp serait prêt à investir 100 millions de livres, soit 118 millions d’euros, pour convaincre les dirigeants de Dortmund de laisser partir Jude Bellingham. Néanmoins, Dortmund veut conserver Erling Haaland et Jude Bellingham une saison de plus pour reconquérir le titre de champion d’Allemagne. D'après le journal allemand Bild, les dirigeants du BVB sont disposés à vendre l'une de ses deux pépites cet été, mais pas les deux en même temps. Dortmund sait que le transfert de l’un de ces deux cracks pourrait leur permettre de renforcer considérablement l’effectif. À l’heure actuelle, la tendance est plus à un départ d’Erling Haaland.

Reste à savoir si en cas d'offre concrète les dirigeants de Dortmund refuseront une proposition de 118 millions d’euros pour le joueur de 18 ans. En tout cas, les Reds de Liverpool veulent se renforcer au milieu de terrain en pariant sur la jeunesse, ils sont également intéressés par le milieu de 19 ans de Fulham, Fabio Carvalho.