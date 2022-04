Clermont Foot : Une terrible nouvelle tombe pour Mohamed Bayo

Publié par Jules le 13 avril 2022 à 15:46

Clermont Foot : Tandis que Clermont lutte encore pour son maintien, l'attaquant vedette, Mohamed Bayo, vient de recevoir une terrible nouvelle.

Clermont Foot : Mohamed Bayo condamné par la justice

C'est une affaire qui remonte au 24 octobre dernier et qui vient de refaire surface ces derniers jours. Alors que Mohamed Bayo conduisait en état d'ivresse, il a provoqué un accident, avant de fuir sans avoir déclaré les tords qui lui revenaient. Le procès de l'attaquant de 23 ans, qui devait initialement se tenir en juin prochain, a été avancé en avril, et la sentence vient de tomber pour le joueur vedette de Clermont Foot. Jugé par le tribunal de Clermont, le joueur du CF63 connaît donc sa peine.

D'après les informations de RMC Sport, l'international guinéen (11 sélections), auteur de 10 buts et de 3 passes décisives cette saison en Ligue 1, a eu connaissance aujourd'hui de la peine requise à son encontre. Ainsi, Mohamed Bayo écope de deux mois de prison avec sursis et 4 000 euros d'amende. Jugé pour "conduite en état d’ivresse" et "blessures involontaires", le joueur de Clermont Foot s'est aussi vu suspendre son permis de conduire avec effet immédiat. L'attaquant clermontois a accepté cette peine afin d'éviter qu'elle ne soit alourdie.

Mohamed Bayo n'en est pas à son premier coup d'essai

Ce n'est pas la première fois que le buteur de Clermont Foot passe devant la justice pour une affaire de ce genre. En effet, il avait déjà été jugé en 2019 pour conduite en état d'ivresse et avait dû suivre un stage de sensibilisation. Ce mercredi, le joueur était donc jugé en tant que récidiviste par le tribunal clermontois. Normalement, l'affaire devrait s'arrêter là pour l'attaquant guinéen qui a accepté la sentence.

Mohamed Bayo, qui brille cette saison, est un élément central de Pascal Gastien. Pour sa toute première saison en Ligue 1, il est déjà l'auteur de 10 buts et 3 passes décisives. Espérons donc, pour le Clermont Foot, que le joueur ne sera pas trop secoué par cette affaire et qu'il retrouvera les terrains en bonne forme dès ce week-end. En effet, Clermont, qui est toujours en course pour le maintien, a déjà perdu Cedric Hountoundji pour la fin de la saison et a besoin que ses joueurs soient à 100% pour s'éloigner au plus vite de la zone de relégation.